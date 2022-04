”En av de största summorna någonsin”

Nash Rawiller tog hem storloppet Queen Elizabeth Stakes med högoddsaren Think It Over.

– Han är lika bra som de andra hästarna, och jag visste att jag behövde ta honom till en position där han kunde visa det, säger jockeyn enligt The Sun.

Men efterspelet skulle inte bara handla om storsegern.

Stjärnjockeyn drev nämligen sin häst 20 gånger under loppet, varav åtta på upploppet, och straffas nu med två veckors avstängning och en rejäl bötessumma.

Överklagar inte bötesbeloppet

Bötessumman på närmare 300 000 kronor är enligt The Sun ”en av de största som någonsin delats ut till en jockey inom australiensk galoppsport”.

Enligt den engelska tabloiden kommer jockeyn inte överklaga bötesbeloppet, men däremot avstängningen.

Vilket kanske inte är så konstigt. Segern var nämligen värd drygt 16 miljoner kronor.