Emilia Leo köpte gård: ”Är lite skräckblandat”

Hon går från klarhet till klarhet på landets travbanor och kör lopp åt flera av de största tränarna i den högsta divisionen. I fjol körde hon in över nio miljoner kronor och i år har hon redan kört in drygt 2,5 miljoner. Och nu har Emilia Leo förverkligat sin dröm och köpte en egen gård.

På träningslistan har hon i dag sex hästar, däribland V75-vinnare Sign Me Up To och tanken är att det ska kunna bli fler träningshästar framöver.

Gården har i dagsläget ett litet stall men redan nu finns planer på att bygga ut och att kunna ta emot ett tjugotal hästar på lång sikt.

– För mig är den alldeles lagom som den är nu men det finns möjlighet att växa. Den kanske blir för liten i framtiden men det är en bra start, säger Emilia Leo.

”Kommer ångra mig om jag inte köper den”

Den lilla gården ligger bredvid Rommetravet och ger Emilia Leo precis de förutsättningar som hon behöver. Hon berättade om gårdsköpet för facktidningen Travronden för drygt en vecka sedan.

Flytten är dock redan i hamn – och hon trivs minst sagt med den nya tillvaron.

– Jag har alltid drömt om att ha en egen gård. Jag har alltid haft hästar sedan jag var liten men då har jag alltid fått hyra in mig och cykla till stallet. Så det har varit en dröm i livet att ha en gård.

Hon berättar att hon länge kikat på gården som varit till salu ett tag.

– Den har legat ute nästan i ett år men då har den legat ute till lite av ett överpris så jag har inte haft möjlighet att köpa den och inte riktigt haft läge heller. Men nu kändes läget rätt, jag har sneglat på gården och tänkt att jag kommer ångra mig om jag inte köper den.

”Det är lite skräckblandat”

Gården har varit lite svårsåld, inte bara på grund av priset utan även storleksmässigt, menar Emilia Leo. Gården har varit för stor för de som bara vill ha några få hästar och för liten för en etablerad tränare.

Och att köpa en gård kommer med blandade känslor men är ändå ett givet drag i hennes satsning.

– Det hade inte varit möjligt att göra det här förut, det är lite skräckblandat så klart när man drar på sig lån och så, men man måste våga för att vinna också tror jag.