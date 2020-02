Emilia Leo är helt enkelt riktigt vass

Emilia Leo flyttar fram sina positioner hela tiden. Förra året körde (och red) hon in över nio miljoner kronor och jag har en känsla av att det kan slås redan i år.

I onsdags begav hon sig till Solvalla för att köra fem hästar. Och det slutade med tre segrar! Varav två inom V86. De andra två slutade tvåa och trea. En bra kväll på jobbet måste man säga. Det var heller inga favoriter hon styrde in utan mer outsiders.

Hon ger ett påläst intryck och har en härlig förmåga att få fart på hästarna. Hon är helt enkelt riktigt, riktigt vass.

Vi har verkligen flera spännande unga namn just nu inom den här sporten och det ger hopp om framtiden.

Inom V86 började hon med att sätta dit Naughty Boy efter en stark spurt. Ledande Ti Amo Face hade fått bestämma precis som hon ville men kunde inte svara ändå.

Sedan var det dags för Leo att svinga sig upp bakom Fuel Burn. Hästen gavs ett perfekt lopp och tackade för det genom att kliva förbi ledaren den sista biten.

Men det gick inte bara som på räls.

Viola Grif kom med en väldig fart 400 kvar i V86-6 och det såg klappat och klart ut. Men då rullade hästen snöpligt över i galopp. Tappade många meter på den fadäsen men återkom som skjuten ur en kanon och närmade sig kraftigt. Men, hann inte ikapp vinnande Bear Victory som höll farten starkt. Om det hade blivit hårt i mål utan galopp? Njaaa, inte så va…

■ ■ ■

Jag tog ett snack med Emilia:

Vad säger du om den här kvällen?

– Jodå…men…den där galoppen med Viola Grif är det jag tänker mest på nästan, haha.

– Det var riktigt surt när man får köra en sådan fin häst. Det kändes som en ”merca”. Men det är klart att jag är nöjd och glad i det stora hela.

Vad är senaste nytt inför V75?

– Sign Me Up Too ska kollas i dag (torsdag) men inga fel är funna. Jag kör snällt och ligger lite lågt ändå.

– Arch Lane är en hetare chans, trots utgångsläget. Det är en undantagshäst som jag tror kan öppna snabbt. Jag kommer att ladda.