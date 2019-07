”Sommarens Elitlopp” Hugo Åbergs Memorial är snart fulltaligt. Tisdagen den 30 juli smäller det på Jägersro över distansen 1609 meter med bilstart. Förstapriset är 1 609 000 kronor och titelförsvarare är Daniel Redéns Propulsion som har vunnit loppet tre år i rad för Örjan Kihlström.

Under tisdagen blev det klart att kretsen kring Uza Josselyn, som fick en direktinbjudan efter segern i lördags i Årjängs Stora Sprinterlopp, tackade ja till platsen. Det gjorde även Björn Goop och kretsen kring Nadal Broline som också fick en inbjudan efter andraplatsen i Årjäng.

– Det var två fantastiska prestationer vi fick se. Jag är mycket glad att de kommer till vårt storlopp, säger Jägersros sportchef Mats Ahlkvist.

”Fantastiska meriter”

Under onsdagen tillkom det ytterligare två hästar. Via ett pressmeddelande från Jägersro berättar de om två nya hästar till miljonloppet. Den ena är elitloppsvinnaren Ringostarr Treb, som tidigare har varit tvåa i Åbergs, samt Lionel som så sent som i lördags var trea i Årjängs Stora Sprinterlopp från dödens.

– Ringostarr Treb har ju fantastiska meriter och jag tror att vi får en häst i full form, även om han inte haft någon riktigt tur på slutet, säger Mats Ahlkvist i ett pressmeddelande.

Följande åtta hästar är klara för Hugo Åbergs:

Propulsion – Daniel Redén

Racing Mange – Joakim Lövgren

Gretzky BR – Geir Vegard Gundersen

Cyber Lane – Johan Untersteiner

Uza Josselyn – René Aebischer

Nadal Broline – Björn Goop

RIngostarr Treb – Jerry Riordan

Lionel – Göran Antonsen

Michael Carlsson, Kanal 75