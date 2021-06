Elitloppstrean kan vara en rysare här

V75-1

10 Gogobet Sisu, 11 Mister Donald och 12 Reven Dejavu kan vara de bästa hästarna men fick bakspår alla tre vilket gör loppet öppet. Petri Salmelas 7 Leave Your Sox On har man garanterat siktat på detta lopp med under en tid. Ska streckas.

V75-2

3 G.G.Ojjdo lär bli lite mera betrodd den här veckan… räknas men ingen spik. 8 Bol Brage har hittat formen och slutar långt framme om det löser sig från läget. 13 Guli Rubin har stångats i tuffare V75-lopp än detta och räknas trots utgångsläget.

V75-3

7 Pewdiepie småskrällde i ett stayerlopp på Solvalla senast och var klart bra. Verkar bara bli bättre och bättre och känns het här. 2 The World Is Mine var fin vid segern i lördags och har ett perfekt läge. 4 Nicois du Gull är snabb ut och spetsar?

V75-4

Vinnaren finns troligen på volten längst bak. 10 Balsamine Font är oerhört fartfylld och kan blåsa ner alla om hon har sin dag. 11 Mellby Harissa är spurtstark och Kihlström upp är intressant. 12 Iceland Falls är härdad i hårda gäng och har fin form.

V75-5

5 Swagger galopperade ju snöpligt bort en V75-seger näst senast och är ute efter revansch också hemmabanan. Fick ett bra läge och såg finfin ut i genrepet senast. Ett spikförslag! Jag tror att 2 Syoss och 6 Astronascente Zac kan vara de tuffaste hoten.

V75-6

8 Upstate Face har varit makalöst bra på slutet. Nu är det andra förutsättningar med spåret längst ute på vingen och 2 640 meter. Bud ändå. 3 Cab Lane är snabb ut och ett givet bud från tredjespåret. 7 Ivory di Quattro är stark och ska passas noga.

V75-7

7 Vernissage Grif fick ett spår långt ute på vingen och kan få svårt att ta andra raka. Den som får bästa loppet av 2 Very Kronos och 4 Moni Viking tror jag tar hem segerchecken på en miljon kronor. Elitloppstrean 5 Gareth Boko kan vara en rysare.