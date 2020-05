Elitloppskandidaten återvänder hem

I förra årets Elitlopp räckte hästen Next Directions prestation till en sjätteplats i finalen. Kusken Iikka Nurmonen har under 2020 startat sjuåringen i tre lopp i Sverige. Han inledde med att vinna Guldbjörken för att sedan sluta på en fjärdeplats i Paralympiatravet. Senaste gången som Next Direction sågs i ett lopp på svensk mark var i Meadows Roads lopp på Solvalla där en biljett i Elitloppet låg i potten. Då slutade han fyra. Nu har kretsen kring hästen beslutat att vända hem till Finland med honom.

Förhoppningar att starta i Finland

I Finland finns förhoppningar på att starta honom i Kymi Grand Prix 27 juni.

– Får vi en inbjudan dit kommer han att starta där, men då blir det ingen start i Suur-Hollola eftersom tre lopp på åtta dagar blir för tufft, säger tränaren Timo Hulkkonen till finska Ilta-Sanomat.

Timo Hulkkonen menar också på att Next Direction inte är på topp efter loppet senast på Solvalla.

– Även om han skulle ha bjudits in till Elitloppet redan innan starten på Solvalla skulle han inte ha varit med i loppet med tanke på att han inte är helt på topp. Det viktiga för oss är att han blir helt återställd, säger Timo Hulkkonen till Ilta-Sanomat.

Next Direction har vunnit 16 av 46 starter och sprungit in motsvarande 4.676.601 kronor.