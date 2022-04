Elitloppet närmar sig med stormsteg.

Med 50 dagar kvar till den stora travfesten bjöd Solvallas sportchef Anders Malmrot in det femte ekipaget att vara en del av huvudnumret den sista söndagen i maj.

Och det blev dansk dynamit i form av Steen Juuls stjärna Extreme.

– Han är Danmarks bästa häst som visade sin höga kapacitet mot eliten redan ifjol och han såg lysande ut i årsdebuten, säger Malmrot i V75 Direkt.

Extreme har besegrat bland annat Aetos Kronos och Don Fanucci Zet på svensk mark.

Björn Goop kör, enligt uppgifter

Sedan tidigare har regerande mästaren Don Fanucci Zet, franske stjärnan Etonnant, fjolårstvåan Vivid Wise As och Åke Svanstedts amerikanska jättelöfte Back Of The Neck kvitterat ut sina rosa biljetter.

Enligt uppgifter är det redan klart att Björn Goop kommer köra Extreme i Elitloppet. Senast Goop körde åt Juul i Elitloppet slutade de trea med Classic Grand Cru.

– Det är en världsstjärna och det känns spännande, säger experten Micke Nybrink.