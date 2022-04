En italienare, en svensk, en fransk och nu en amerikanare.

Årets Elitlopp ser ut att få rejäl internationell prägel.

Under lördagen bjöd Solvallas sportchef Anders Malmrot in Åke Svanstedts amerikanske stjärna Back Of The Neck.

Senast Åke Svanstedt kom till Elitloppet med en amerikansk häst var när Resolve blev tvåa 2016.

Den svenske stjärntränaren tror att Back Of The Neck kan vara minst lika bra.

– Jag tycker han är lika bra. Han borde utvecklas lite med åldern och är fem år nu. Jag tror han ska vara tillräckligt bra. Men det är svårt att sätta in honom mot de europeiska hästarna, säger Svanstedt i V75 Direkt.

”Antingen är han chanslös – eller så vinner han”

Micke Nybrink, expert i TV4:s travsändning:

– Åke Svanstedt åker inte över Atlanten med ett blåbär. Det är ingen amerikansk häst i sättet. Han kan spurta, antingen är han chanslös eller så vinner han, säger han.

Solvallas sportchef Anders Malmrot menar att hästens styrka framför allt ligger i spurtsnabbheten.

– Det är en mycket spurtstark häst, säger han i sändningen.