Önas Prince tog hem det sista uttagningsloppet till Paralympiatravet, men väljer att tacka nej till storloppet på Åby.

Anledningen: Kort efter loppet bjöds Per Nordströms stjärna in till Elitloppet, som varit målet under hela våren.

– Jag såg mitt första Elitlopp när jag var sex år gammalt, sedan dess har jag längtat, säger tränaren Per Nordström i V75 Direkt.