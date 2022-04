Det första Elitloppet med publik sedan 2019. Då kommer Solvalla-publiken få se flera internationella gäster i Sveriges största travlopp.

Sedan tidigare är italienske Vivid Wise As, svenske Don Fanucci Zet, franske Etonnant, amerikanske Back of the Neck och danske Extreme inbjudna.

Under söndagens V75-sändning plockade Solvallas sportchef Anders Malmrot fram ytterligare en utländsk gäst ur Elitloppshatten.

Nämligen den kanadensiske stjärnan Perfetto, som funnits på Malmrots radar under en längre tid.

– Han är väldigt svår att sätta in. Men han har de kvaliteter som gör att jag vill se honom på Solvalla. Vi vill kunna mäta de bästa hästarna från olika länder, och det får vi verkligen göra i år, säger Malmrot i V75 Direkt.

”Väldigt stort”

Dagfin Henriksen tränar den sjuårige hästen.

– Det är helt otroligt. Det är en dröm att få komma till Elitloppet. Det är stort, väldigt stort, säger Henriksen i TV12:s sändning.

I sändningen bjöds även From The Mine in till ”lilla Elitloppet”, Sweden Cup.