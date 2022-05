År 2006 skakades Elitloppet av en skandal när både ettan och tvåan diskvalificerades efter att ha lämnat positiva dopingprover. Och sedan dess finna det flera välkända namn på hästar som har åkt fast för otillåtna preparat i Nordiska storlopp. Inte minst fransmannen Fabrice Souloy som nu avtjänar en tio år lång avstängning.

För att stoppa de potentiella fuskarna har flera insatser satts in och resurser tillförts. Nu har fenomenet ”detention barn”, ursprungligen från USA, fått fäste i Sverige. Redan förra året användes det i samband med Elitloppet men nytt för i år att de 16 hästarna anländer redan kvällen innan till Solvalla.

Mellan klockan 20 och 22 ska de infinna sig i gäststallen som förvandlas till ett tillfälligt övervakningsstall under helgen. Stallet kommer att bevakas av vakter, kameror och varje häst har en person som följer vad som händer med hästen under hela vistelsen på Solvalla.

– Tanken med övervakningsstallet är att vi har en bevakning så fort det är mänsklig kontakt med hästen. Då har vi bevakare som tittar på den, plus att vi har kameror på varje häst. Det är huvudsyftet och ett antidopingverktyg. Men vi har också märkt de år vi har kört att det blir ett annat lugn för hästskötarna som de uppskattar. Det blir inte så mycket spring där och det blir också att de vågar lämna hästen för att en fika och känna att hästen är trygg, säger Mattias Falkbåge, utredningschef på Svensk Travsport.

Vilka får komma in i övervakningsstallet?

– Det är några personer per häst. Det är tränare, en ägarrepresentant, hästskötare och sen får man anmäla in om man behöver en hovslagare eller annan person som behöver komma in tillfälligt. Sen kommer även kusken in så klart när det blir aktuellt. Det brukar vara max tre personer på per häst.

”En kamera på varje häst”

Vad har de för tider att förhålla sig till?

– Vi har en ankomsttid, inför Elitloppet är det på lördag kväll mellan 20.00 och 22.00. Då ska de komma och få in sina hästar i övervakningsstallet. Sen summerar vi för kvällen, stänger till stallet och sen påbörjar vi den nattliga bevakningen, säger Mattias Falkbåge och tillägger:

– Det är en tid till. Det är morgonfodringen. Vi körde en pilot i våras med övernattning, då hade vi inledningsvis inte tagit höjd för någon gemensam fodringstid men vi märkte när det närmade sig att det fanns önskemål om det så att inte vissa hästar får före andra. Klockan sex kommer vi att öppna stallet för fodring.

Hur mycket kamerautrustning har ni?

– På Elitloppet har vi en kamera på varje häst, sen har vi också i stallgången och i duschen. Sen fanns det önskemål från Solvalla och de aktiva om övervakning av hästarna i Elitkampen. Det kommer inte att vara något övervakningsstall utan det är mer att vi kommer att sätta upp kameror där vi har både inspelningsfunktion och livestream.

Testas under och efter tävling

I veckan skickades det ut information på svenska, engelska, italienska och franska till de med hästar i Elitloppet. Inför europamästerskapet för ston på Solvalla förra året så var det en tränare som missade ankomsttiden, då diskades hästarna.

– Vi vill inte att någon av misstag ska missa den här ankomsttiden. Det är alla förlorare på. Vi har gjort så mycket som möjligt för att säkra upp det här.

Redan innan Elitloppet har de deltagande hästarna testats med hjälp av blodprover och hårprover. Under själva tävlingsdagen tillkommer det ytterligare tester.

– Vi har kört så kallade pre-race tester. Alla Elitloppshästar har vi tagit dopingprover på, vi har några kvar som anländer sent från utlandet. Sedan kommer alla att testas om man åker ut i försöken eller efter Elitloppsfinalen. Alla hästar kommer att testas under och efter tävling.

Stannar upp och markerar

Ett världsunikt antidopingverktyg är nytillskottet Lykke och hans matte Fia.

Den treåriga Riesenschnauzern är tränad i specialsök och har numera lärt sig att söka upp särskilda preparat och substanser som gått genom hästen. Han kommer under helgen att genomsöka boxar samt göra det Fia Mårdfelt kallar för ”trattsök”.

– Han går rakt över här och hittar han något så fryser han ned med nosen, berättar Fia Mårdfelt när hon förklarar hur det går till för SportExpressen ett par dagar innan.

Koner som används när Lykke söker. Behållaren med spånet med urin i placeras under konen. Foto: Josefin Johansson /Expressen

Fia har en bakgrund inom ridsporten och blev väldigt glad när Svensk Travsport nappade på hennes idé om att använda Lykkes nos för att hitta otillåtna medel. För ett par veckor sedan var de på Åbytravet och jobbade under Paralympiatravets final. Hon berättar hur det gick till då.

– Svensk Travsport talar om för mig vilka hästar vi ska titta på och så att vi har en lista av de som absolut ska gås igenom, och hinner vi så tar vi fler. Då lägger man upp det så att man tittar och kollar om man kan göra boxsök om hästarna är ute på värmning. Då kör vi en vända med boxsök. Då vill jag verkligen ha koll på att hästarna är ute, när jag kommer in med Lykke i stallet så har han en förväntan att göra ett sök, då vill jag inte att det ska stöka.

”Kan träna nya preparat på nolltid”

Målet med att använda hunden i antidopingarbetet är att föregå eventuella fuskare.

Vad Lykke kan nosa upp för preparat kan Fia Mårdfelt dock inte uttala sig om.

– Vi ska ligga steget före. Han kan träna in ett nytt preparat på nolltid. Får man vetskap om att det är nya preparat på väg in så kan vi träna upp honom på väldigt kort tid. Ett nytt preparat lär han sig på någon minut. Sen måste han lära sig att optimera och gå ned i väldigt låga doser, det tar givetvis lite längre tid.

Hur bra är en hunds luktsinne?

– Vi har svårt att uttala oss om det, men det är många som gör jämförelsen att om du lägger en ärta på en fotbollsplan så är vårt luktsinne som ärtan och hundens som en fotbollsplan. De kan känna av helt andra saker och andra mängder än vad vi kan föreställa oss.