Under V75-sändningarna i lördags blev amerikanske Back Of The Neck, tränad av Åke Svanstedt, den fjärde hästen att bjudas in till Elitloppet 2022. Den femåriga hästen som slutade trea i Hambletonian har visat fina meriter över elitloppsdistansen och ska nu testa lyckan på svensk mark.

Anders Malmrot, sportchef på Solvalla, är mycket nöjd och tror att Ready Cash-sonen kommer att passa fint på huvudstadsbanan.

Och dörren är inte stängd för ännu en amerikansk häst.

– Det är oklart än. Jag har lite lösa trådar men inget som jag är nära. Jag tittar hela tiden vad som kan vara aktuellt. Back Of The Neck har varit mitt huvudspår under vintern och våren. Jag känner mig jätteglad över att vi kunde komma överens och att Åke kommer med honom.

”Hyr en container”

Back Of The Neck kommer att kliva på flyget i New York och sedan landa vid Liège flygplats i Belgien. Där kommer han att ansluta till de franska hästarna för vidare flyg till Arlanda.

Finns det någon plats ledig bredvid Back Of The Neck på flygplanet?

– Ja, för en häst till finns det. Man hyr en container på en flight. Det finns plats för två hästar i en sådan container

Under onsdagskvällen körs Nuncios lopp på Solvalla, där startar flera spännande hästar. Däribland forne Elitloppsdeltagaren Milliondollarrhyme.

– Det är ett spännande lopp i kväll på Solvalla med några aktuella hästar. Jag bjuder in den femte hästen på lördag, sen rullar det på hela tiden med fina lopp framöver.