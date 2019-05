Elitloppet är ett internationellt inbjudningslopp, som i år körs på Solvalla i Stockholm för 68:e året.

När körs Elitloppet 2019?

Elitloppet äger rum, precis som vanligt, under den sista söndagen i maj på Solvalla i Stockholm. Nytt för i år är att det inte är några förmiddagslopp under söndagen, och elitloppsfinalen startar 20 minuter tidigare, 17.20.

Här är hålltiderna för Elitloppshelgen 24–26 maj:

Entréerna öppnar klockan 10.00 fredag, lördag och söndag.

Första loppet startar klockan 12.40 fredag, lördag och söndag.

Elitloppets final startar klockan 17.20.

Italienska Ringostarr Treb, med tyske kusken Wilhelm Paal, vann Elitloppet 2018. Foto: CHRISTINE OLSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Elitloppet 2019: alla tv-tider

TV4 direktsänder hela tävlingsdagarna, lördag 12.30-19.00, söndag 11.30-18.30.

ATG Live, kan ses på ATG.se, Comhem eller Boxer, eller hos ATG-ombud, direktsänder hela tävlingsdagarna.

Elitloppsfinalen avgörs kl. 17.20 söndag.

Du kan se alla lopp i efterhand på atgplay.se eller tv4play.se.

Så ser du Elitloppet på plats på Solvalla

Det finns fortfarande biljetter kvar, och även en del restaurangplatser. En entrébiljett till söndagen kostar 350 kronor.

Bra att veta inför besöket

Fanzone utanför huvudentrèn öppnar 08.00, lördag och söndag.

Gratisbussar (Rosa Linjen) till Solvalla, från Centralen och Sundbyberg, från kl. 09.00.

Det är färre spelterminaler på Solvalla än tidigare, öppna spelkonto och spela digitalt på atg.se eller spela i tid. Vid spel i banans spelterminaler måste giltig id-handling uppvisas (pass om du är utländsk medborgare).

Sista loppen körs 17.44 lördag och 18.10 söndag.

Parkering

Arrangören rekommenderar alla som har möjlighet att lämna bilen hemma. Parkering finns vid Bällstavägen och huvudentrén. Parkeringsavgift 100 kronor. Du kan betala kontant eller med Swish.

Kontanter och bankservice

Det är begränsat med uttagsmöjligheter på Solvalla under Elitloppshelgen, arrangören rekommenderar att man tar med kontanter. Bankomat finns i Servicecenter (plan 2 i Kongresshuset). Bankomatbuss finns uppställd innanför grindarna vid Stora entrén. Betalkortsterminaler finns på Kongressen och i Spelhallen i E-huset. Växling av utländsk valuta kan göras i spelhallen under E-läktaren.

Fredrik Wikingsson och Filip Hammar kommenterar Elitloppet 2019 i Twitch, en webbplats för direktsänd videoströmning.

Filip och Fredrik kommenterar Elitloppet

Fredrik Wikingsson och Filip Hammar, välkända tv-profiler, kommer att finnas på plats på Elitloppet 2019. Deras uppgift är att tillsammans med en person från publiken, kommentera loppet.

Filip och Fredriks travkommentarer sänds via Twitch, en webbplats för direktsänd videoströmning.

En rolig detalj som inte är så känd är att Fredrik Wikingsson inledde sin tv-karriär på TV4 – som travreporter.

Inbjudna hästar, startspår, kuskar och Eskil Hellbergs getingbetyg

FÖRSÖK 1:

1. Makethemark – Ulf Ohlsson

Härlig fighter som ger sig ogärna i en slutstrid. Han besegrade Sorbet i Romme men tackade nej till att vara med i Olympiatravet eftersom loppet gick sex dagar efter försöket. Han missgynnades av tempot i Copenhagen Cup och det loppet är bara att glömma. Han kan knappast utnyttja innerspåret.

Chans att gå till final:

2. Disco Volante – Jorma Kontio

Disco Volante har vunnit nästan hälften av sina starter och är en mycket bra sprinter. Han är kusligt startsnabb och visade genom andraplatsen i Lotterian i Neapel att han duger mot de bästa i världen. Spåret blev nästintill bästa tänkbara.

Chans att gå till final:

3. Double Exposure – Erik Adielsson

Double Exposure är tveklöst ett av världens bästa ston. Nio av de tio senaste loppen har slutat med seger. Den gången hon inte vann blev hon fyra från svårt spår i Solvallas Jubileumspokal. Double Exposure får svårt att ta en längd på Disco Volante men kan fixa en plats i finalen.

Chans att gå till final:

4. Next Direction – Iikka Nurmonen

Tack vara andraplatsen i Finlandia Ajo bakom Readly Express bjöds finske Next Direction in till Elitloppet. Han står nu inför sin tuffaste uppgift hittills i karriären. Next Direction är startsnabb och det är en mycket värdefull egenskap, men han snabba hästar invändigt om sig.

Chans att gå till final:

5. Looking Superb – Åke Svanstedt

Efter flytten till Jean Michel Bazire har Looking Superb utvecklats något oerhört och var nära att vinna Prix d´Amérique i vintras, men fick ge sig med liten marginal mot Belina Josselyn. Looking Superb har övertygat stort under våren och blir intressant med Åke Svanstedt i sulkyn.

Chans att gå till final:

6. Uza Josselyn – Gariele Gelormini

Uza Josselyn är vesselsnabb i benen och avslutade snabbast av alla under Elitloppshelgen i fjol, men gick ändå inte till final. Med rätt ryggar fram till upploppet kan Uza Josselyn bli en obehaglig överraskning för många ekipage.

Chans att gå till final:

7. Readly Express – Björn Goop

Är en av få svenska hästar som vunnit Prix d´Amérique, som anses vara världens tuffaste lopp. På söndag är Timo Nurmos fantomhäst favorit att vinna Elitloppet. Readly Express har utvecklat sin startsnabbhet och har ett löphuvud av guld. Trots spåret är finalchansen stor.

Chans att gå till final:

8. Sorbet – Carl Johan Jepson

Tidigare la Sorbet bort mängder av energi före loppen. Det gör han fortfarande men han är ändå lugnare än tidigare. På banan uppför han sig perfekt och Sorbet gav ett fantastiskt formbesked i genrepet då han spårade runt om i Gävle. Två heat samma dag är en fördel men chansen att gå till final är liten från spår åtta.

Chans att gå till final:

FÖRSÖK 2:

1. Aubrion Du Gers – Joseph Verbeeck

Aubrion Du Gers får inte starta i Prix d´Amérique eftersom han är kastrerad (endast hingstar och ston får vara med i PdA). Världens bäste valack radar upp vinsterna och kommer till Solvalla med respektingivande 15 raka segrar! Han är mer stark än snabb och frågan är om han hinner med över kort distans. Och var hamnar han från spår ett?

Chans att gå till final:

2. Milligans School – Ulf Eriksson

Visade i fjol att han hör hemma i den högsta eliten. Det blev seger i Sundsvalls Open Trot och en silverpeng i Masters bakom Propulsion. Utgångsläget blev perfekt och chansen att gå till final är mycket god.

Chans att gå till final:

3. Bahia Quesnot – Junior Guelpa

Tredjeplatsen i Olympiatravet var ingen tillfällighet. Bahia Quesnot följde upp den insatsen genom att vinna genrepet trots skor på hovarna. Hon är minst en klass bättre barfota och är härdad i tuffa sällskap genom karriären.

Chans att gå till final:

4. Day Or Night In – Johan Untersteiner

Har svarat för starka insatser under året. Han är snabb från start och tål att göra en hel del grovjobb själv. Det blir svårt att ta en längd på Milligan´s School men Day Or Night In borde få en bra position i främre träffen och är ute efter en plats i finalen.

Chans att gå till final:

5. Propulsion – Örjan Kihlström

Gör sitt fjärde Elitloppet. Efter dubbla silver bakom Timoko och Ringostarr Treb är Daniel Redéns stjärna ute efter tronen. Propulsion har mängder med storloppssegrar och vill förgylla sin cv med ännu en titel. Propulsion är snabbare än vad folk tror från start och är ett hett segerbud.

Chans att gå till final:

6. Milliondollarrhyme – Fredrik B Larsson

Fredrik B Larsson har tagit fram ny Elithäst i välstammade Milliondollarrhyme. Utvecklingskurvan pekar uppåt och Milliondollarrhyme föll med flaggan i topp i genrepet mot fjolårets Elitloppstrea Nadal Broline. Allra effektivast är Milliondollarrhyme när speeden får sparas fram till upploppet.

Chans att gå till final:

7. Heavy Sound – Kenneth Haugstad

Heavy Sound är en pansarvagn och oöm för positioner. Han var aktuell för Elitloppet redan i fjol, men man valde att inte deltaga. Intrycket i årets starter har varit bländande och Heavy Sound har kapacitet att vinna Elitloppet.

Chans att gå till final:

8. Dijon – Romain Derieux

Dijon blev tidigt inbjuden till Elitloppet av Solvallas sportchef Anders Malmrot. Dijon är en tuffing och kan flytta på sig rejält när bilen släpper fältet. I Critérium de Vitesse tvingades han öppna i överljudsfart. Trots den vansinniga öppningen gav han sig motvilligt den sista biten mot Readly Express.

Chans att gå till final:

​Prispengar för Elitloppet 2019

Vinnaren får 3 000 000 kronor, tvåan 1 500 000 kronor, trean 750 000 kronor, fyran 375 000 kronor, femman 170 000 kronor, sexan 100 000 kronor, sjuan 60 000 kronor, åttan 40 000 kronor.

Tidigare vinnare av Elitloppet

2018 - Ringostarr Treb. Kusk: Wilhelm Paal

2017 - Timoko. Kusk: Björn Goop

2016 - Nuncio. Kusk: Örjan Kihlström

2015 - Magic Tonight. Kusk: Örjan Kihlström

2014 - Timoko. Kusk: Björn Goop

2013 - Nahar. Kusk: Robert Bergh

2012 - Commander Crowe. Kusk: Christophe Martens

2011 - Brioni. Kusk: Joakim Lövgren

2010 - Iceland. Kusk: Johnny Takter

2009 - Torvald Palema. Kusk: Åke Svanstedt

2008 - Exploit Caf. Kusk: Jean Michel Bazire

2007 - L'Amiral Mauzun. Kusk: Jean Michel Bazire

2006 - Conny Nobell. Kusk: Björn Goop

2005 - Steinlager. Kusk:Per Oleg Midtfjeld

2004 - Gidde Palema. Kusk: Åke Svanstedt

2003 - From Above. Kusk: Örjan Kihlström

2002 - Varenne. Kusk: Giampaolo Minnucci

2001 - Varenne. Kusk: Giampaolo Minnucci

2000 - Victory Tilly. Kusk: Stig H Johansson

