Därför har profilen saknats i tv-rutan

De trogna travfantasterna är vana vid att guidas av programledaren Per Skoglund när det vankas V75. Men de senaste två veckorna har han inte synts till. Uppesittarkvällen med V75 är en av travsportens höjdpunkter kring jul och kombineras alltsomoftast mer eller mindre med TV4:s Bingolotto.

In i det sista fick produktionen invänta om Skoglund skulle kunna arbeta under kvällen. Men nu meddelar Björn Ekmark, producent för produktionsbolaget Kanal 75, att man vidtagit alla försiktighetsåtgärder och att Per nu kan börja jobba igen efter en envis förkylning.

– Rådet är att alla ska vara väldigt försiktiga nu och vår arbetsplats är så tajt. Om en blir sjuk eller många blir sjuka så är det svårt att ersätta många människor på kort tid hos oss. Produktionskedjan är lite bräcklig på det viset. Det gäller lika mycket programledare som experter och ljudtekniker och så vidare, säger Per Skoglund under onsdagsmorgonen och fortsätter:

– Vi har varit krassliga och då måste vi invänta att alla tester är negativa och att jag inte har några symptom och är feberfri ett visst antal dagar.

Tv-sändningen i stallet ställs in

Samtliga covid-tester har kommit tillbaka negativa och nu känner programledaren äntligen sig pigg igen. Däremot kommer V75-sändningen som de senaste tre åren utgått från Per Skoglund och Paula Ahlströms stall att flytta in i den vanliga studion.

– Som läget är vill vi producera från en så kontrollerad studiomiljö som möjligt, därför flyttar vi inte ut sändningen till stallet det här året, säger Björn Ekmark.

Per Skoglund tycker att det känns lite deppigt men har inga invändningar mot flytten.

– Det är helt rätt beslut men samtidigt är det lite ledsamt när man tittar på allt julpynt i stallet och granen som står i hörnet. Det har blivit en tradition det där men vi får hoppas att vi kan köra nästa år här hemma.

För några av travsportens aktiva kuskar, tränare och hästskötare väntar ett par intensiva dagar med åtta V75-omgångar, och Skoglund vill gärna skicka med en hälsning.

– Till alla de som tävlar i kväll och de som ska tävla under julhelgerna – god jul! Och ni gör ett fantastiskt jobb som arbetar fullt ut under julens alla timmar. Det är otroligt bra.

V75-omgången den 23 december körs på Halmstads travbana med start klockan 19.30.