Edholms galna succé: Drog in 6,5 miljoner

Pricksäkra skrälldrag, ett gäng ”sjuor” och flera vassa spikförslag.

Expressens spelexpert Fredrik Edholm har visat fin form under en längre tid och under söndagens jackpotomgång på Kalmartravet small det äntligen till ordentligt.

Edholm rattar flera av Expressens andelsspel och efter att Charliebrown Effe motsvarat förväntningarna i V75-7 stod det klart att hela tre system överlevt samtliga sju avdelningar.

De som köpt en andel i ”Expressen – Redaktionens stora” fick 59 451 kronor tillbaka (530 kr per andel), de som köpt in sig i ”Expressen – Chanssystemet” fick 54 998 kronor tillbaka (220 kronor per andel) och andelsköparna i ”Expressen – Redaktionens Lilla) belönades med 21 398 kronor per köpt andel (50 kronor per andel).

”Blandning av skicklighet och lite tur”

Totalt drog Fredrik Edholm in drygt 6,5 miljoner kronor under söndagens V75-omgång.

Går det att sätta ord på vad du gör rätt just nu?

– Jag har medvind för tillfället och marginalerna på min sida. Samtidigt ser jag ju väldigt mycket trav och många ”nästa gångare” har vunnit sista veckorna. En blandning av skicklighet och lite tur inbakat kan man sammanfatta det, konstaterar experten.

Edholm var tidig med att spika Charliebrown Effe på samtliga system, även Click Bait spikades på två av systemen och på chanssystemet valde han att spika Breidabliks Kahlua.

– Charliebrown Effe kändes klar från det att startlistorna publicerades. Click Bait hade ju klart bäst meriter de senaste 1,5 månaderna och det luktade hårt tempo, jag hade bara stark magkänsla för att han skulle vinna trots bakspåret.

– Chansspiken Breidabliks Kahlua tyckte jag hade sett fin ut i de senaste starterna och räknade med bättre form än raden. Var lite rädd för andraspår men när man har flyt går hästarna felfritt…

Har du fått några reaktioner från andelsköparna?

– Oja! Många har gratulerat och visat stor glädje. Sådant värmer en jättemycket, det är lite av tjusningen med andelsspel.

Bjuder på drag inför V86 och V75

Men form är en färskvara och på onsdag är det V86 på Vaggeryd... Har du något drag?

– Björn Goop ser ut att ha toppchans i V86-3 med 7 Destiny Effe som övertygat vid två raka segrar. Motiverad favorit. Jag har hittat en annan spelvärd häst som känns intressant. Helena Burman-tränade 5 Warrior’s Tale (V86-5) har inte vunnit lopp ännu i år men insatsen senast var ett steg i rätt riktning. Jag tycker inte att motståndet är det värsta och ett givet streck för mig!

Och på lördag vankas det E3-finaler på Eskilstuna... Några tidiga tankar där?

– Det är riktigt fina startfält i Eskilstuna på lördag då man bland annat kör E3-finaler. Bland grabbarna har jag stor tilltro till 5 Pure Atlas (V75-6) som vann på klassigt sätt senast och jag tror inte att vi har sett botten i honom. Att Örjan Kihlström kör gör inte saken sämre. Min tidiga spik!

– Ett roligt stayerlopp avslutar omgången. Efter ett par andra- och tredjeplatser tror jag det kan vara dags för 13 Milliondollarrhyme (V75-7) denna gång. En som kanske inte blir så hårt betrodd är 10 Parker (V75-5) från bakspår, men han är nära toppformen och kan absolut segerstrida med minsta flyt på vägen.

