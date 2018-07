Dubbla världsrekord för Svanstedt i USA

Snacka om dominans av Åke Svanstedt natten mot söndag svensk tid. Det kördes flera storlopp på The Meadowlands utanför New York och stjärntränarens topphästar höll sig minst sagt väl framme. Svanstedt har tidigare uttalat sig att Six Pack är hans stora hopp till Hambletonian senare i sommar. Den treårige hingsten, som delägs av Åke Svanstedt och Stall Kalmar FF bland andra, slog till med en ny storloppsseger. Six Pack imponerade stort när han vann Stanley Dancer Memorial. Han öppnade bra och kom ner som tredje häst på innerspår. Men efter halva distansen lämnade Svanstedt den positionen och tog dödens istället. In på upploppet kopplade Six Pack enkelt greppet och gled ifrån till en säker seger. Vinnartiden blev 1.08,4 – vilket var nytt världsrekord. Det tidigare världsrekordet hade Donato Hanover från 2007 på tiden 1.8,5. Förstapriset var cirka 800 000 svenska kronor och tvåa blev Jimmy Takters You Know You Do.

- Det är en tuff häst och jag kände att jag hade mycket power i honom till upploppet. Hoppas att han får vara frisk och fräsch till Hambletonian. Det är tufft att vinna två år i rad men jag ser fram emot att göra ett försök, sa Åke Svanstedt.

Krossade världsrekordet

Men lite senare på kvällen skulle stallkamraten Plunge Blue Chip putsa det värdrekordet rejält. Det treåriga stoet vann Delvin Miller Memorial på den sensationella tiden 1.08,2 över den engelska milen. Hon krossade därmed Cee Bee Yes världsrekord från 2014 på tiden 1.08,6. Precis som med Six Pack lämnade Åke Svanstedt positionen på innerspår och gled upp utvändigt om ledaren över sista bortre långsidan. Sedan duellerade Plunge Blue Chip mot Jimmy Takters Manchego i en stenhård duell upploppet ner. Men precis på mållinjen satte Plunge Blue Chip nosen först och Svanstedts andra världsrekord som tränare och kusk den här kvällen var ett faktum. Segern var värd cirka 650 000 kronor.

- Tiden är helt otrolig och det här är en riktigt bra häst. Nu siktar vi mot Hambletonian Oaks med henne, sa Svanstedt.

Av Michael Carlsson/Kanal 75