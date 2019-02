Dubbla succén: ”Det var verkligen full pott”

I V86-1 kom Tale Of Jacks först till mål tillsammans med Kaj Widell, men resultatet dröjde då domarna tittade på hur det gick till när Tale Of Jacks fick luckan in mot upploppet.

Till slut kom resultatet och domarna valde att diskvalificera Tale Of Jacks för träning och i stället gick segern till 28-oddsaren Let It Happen W.W. med Leif Eriksson i sulkyn. Tränar vinnaren gör Kjell-Ove Eriksson.

Leif Eriksson var dagens kusk på Bergsåker och han hade marginalerna på sin sida även i V86-3 då målfotot visade att Zorro Swing hann fram i sista steget.

Leif Eriksson fick fritt från rygg ledaren 400 kvar och kunde sedan vänta med att sätta in spurten tills 250 kvar och Zorro Swing fångade in ledaren Mellby Don Juan på mållinjen. Tränar vinnaren gör Jens Eriksson.

– Det var verkligen full pott i dag. Jag tyckte jag hann dit men det var tajt, absolut, sa Leif Eriksson efter favoritsegern med Zorro Swing.

Häftig upploppsduell

Kvällens häftigaste upplopp bjöd publiken i V86-2 där Cash T.J. och Grainfield Aiden kämpade sida vid sida sista 500 och det var två hästar som vägrade ge sig. Målfotot gav segern till Cash T.J. som försvarade sig tappert i spets.

- Han är så jävla bra den här hästen. Han sträckte på sig, han trivdes att gå i ledningen. Mamma har gjort ett bra jobb, jublade Ida Riesterer.

Cash T.J. tränas av Solvallas Ulrika Riesterer.

Erica imponerade

Dagens prestation på Solvalla levererade Li Hanné-tränade Erica som gjorde allt grovjobb själv utvändigt ledaren. Nioåringen tog över ledningen 500 kvar och tillsammans med Oskar J Andersson var hon mycket tapper när hon höll undan för favoriten Fame Boko.

– Hon har varit så bra i träningen länge men inte fått ut det i loppen. Nu äntligen…det är jätteroligt. Hon är ojämn men fruktansvärt bra när hon är bra, sa Li Hanné.

Broximus Zet imponerade rejält i V86-5 där han gjorde grovjobbet då han drog tåget i tredjespår dryga varvet från mål. Genom slutsvängen kopplade femåringen greppet och höll undan i imponerande stil i händerna på Rikard N Skoglund.

– Jag tycker fortfarande han är orutinerad och går framåt för varje start. Sista 1100 i tredjespår och bara knäcker dem, otroligt, sa Östersundamatören Åke Eriksson.

Favoriter från spets

I V86-6 körde Jorma Kontio till ledningen med betrodde Tiger Journey och från spets blev det en bekväm vinst för andrahandsfavoriten. Marko Korpi tränar vinnaren.

V86-omgången bjöd på ett kallblodslopp och favoriten Smedsbo Faksen dominerade loppet från ledningen. I segersulkyn satt Magnus A Djuse och tränar gör Jan-Olov Persson.

I V86-8 var Rickard Svanstedt offensiv med åttaoddsaren Vien Ici som klev fram utvändigt ledaren och bara var bäst.

ATG bjöd på ett specialspel och på ATG Sport gick det att spela på hur hög utdelningen skulle bli på V86. ATG kommer att ge möjlighet till detta specialspel även de kommande två veckorna.

Åtta rätt på V86 gav 669 997 kronor, sju rätt gav 2 951 kronor och sex rätt 127 kronor.

Lars-Ove Pettersson, Kanal 75