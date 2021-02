Sommaren 2019 flyttades Ivory di Quattro till Robert Berghs stall och hästen, som delägs av Glenn Strömberg, har klättrat i klasserna. Med ett lopp i kroppen var topphästen segermogen och nu ska han prova lyckan i Frankrike.

Propositionen med 3 140 meter autostart är iskall. Det blir sällan tävling i loppen och ofta vinner spetshästen men ingen skugga över Ivory di Quattro som såg lysande ut. I Sverige råder barfotaförbud under vintern men på fransk mark får tränarna tävla med valfri balans.

■■Ivory di Quattro har gått starkt barfota och det är allmänt känt att avkommor efter franske hingsten Love You tävlar extra bra utan skor på samtliga fyra hovar.

Anders Eriksson är en lovande tränare på Solvalla. I Global Above All har han en bra ”lördagshäst”. Han provade på V75 i slutet av förra året utan att ha den rätta turen. I kväll svarade femåringen för en plusbetonad årsdebut och Global Above All står perfekt inne i lägsta klassen.

Vann en tät slutstrid mot Kihlström

Den färske proffstränaren har travstam och det värmde säkerligen lite extra att han slog Örjan Kihlström i en tät slutstrid. Hans far (Ulf Eriksson, också travtränare och kusk) är kusin med Kihlström.

■■Hur svårt kan det vara? Jerry Riordan-tränade Echelon har vunnit fyra gånger med kusktalangen Victor Rosleff. Samtliga segrar har kommit via open stretch på Åby.

Robert Bergh tog en dubbelseger på hemmaplan. Han gav Baron Frontline en perfekt resa och femåringen tackade med att spurta till säker seger.

Mika Forss är en offensiv körsven och han lämnade inget åt slumpen bakom Timo Nurmos Global Winner. Hästen vann lekande lätt och det var faktiskt sexåringens första fullträff sedan oktober 2019.