Drog in två miljoner – efter målfotodramat

Tomas Holmström lämnar varje vecka in andelsspel åt Ica Maxi i Visby (ofta via ATG Tillsammans) – och har genom åren dragit in otaliga miljoner på sina spel.

I lördag slog den välkände tipparen till igen.

Holmström drog in över två miljoner kronor på sitt andelsspel, vilket gav 165 000 kronor tillbaka till de tolv personer som köpt in sig i systemet.

”Han kunde ta ledigt från jobbet”

Varje andel kostade 220 kronor.

– Det var en som ringde nu, han skulle flytta från ön och sa att det var perfekt med 165 000 kronor när han skulle flytta. Då kunde han ta ledigt från jobbet under flytten. Så han var jävligt glad. Sedan har många som inte var med mejlat och sms:at, säger Tomas Holmström.

”Man får en sån jävla puls”

Dramatik saknades dock inte. Den femte avdelningen avgjordes på målfoto, efter att det varit nästintill omöjligt att skilja Indy D. och Edmund åt.

Efter några minuter ropades den förstnämnde, till Tomas Holmströms stora glädje, ut som vinnare. Han hade nämligen spikat hästen.

– Det kändes helt fantastiskt. Det är stolpe in och stolpe ut. Man kan inte analysera allt för mycket. Man måste ha lite tur också. Då var jag kvar på två bolag efter det. Då hade jag spik i sjätte kvar och sex hästar i sista på det systemet som satt, säger han.

Inför det sista loppet medger han att han trots sex hästar kvar blev nervös.

– Man får en sån jävla puls och mår nästan dåligt sista 500, att det ska hända något man inte kan förutse. Det var en väldigt skön känsla att det satt, säger han.