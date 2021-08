Draget öppnar kvickt och spurtar snabbt

Jakt på fjärde raka i nya regin

Dagens bästa

4 Imperias Juliette (V64-2) har tagit tre raka segrar sedan hon kom till Robert Bergh. Hon har imponerat och vunnit utan att det sett ut som hon gått i botten. Läget blev bra och hon kan troligtvis köra sig till ledningen tidigt. Därifrån bör hon ha bra chans att bygga på segerraden.

Spets, släpp, open stretch?

Dagens chansning

4 Rosie Access (V64-3) kan öppna kvickt. Hon spurtade vasst både senast och för tre starter sedan. Kan hon ta täten och sedan släppa har hon bra chans att spurta förbi alla.

Relevanta intervjun

Per Henriksen om 6 Give Me Five F.R (V64-5, DD-1):

Han gick ju mycket bra senast och har varit pigg och frisk efteråt. Han känns fortsatt kanonfin i jobben inför detta. Det är några bra med som vi får se om han kan slå, men vi har fått ett bra utgångsläge och distansen passar bra. Vi fortsätter med samma utrustning; vanlig vagn, barfota runt om och norskt huvudlag.