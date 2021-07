Draget i omgången ska laddas från start

En trolig spik

6 Fifty Cent Piece, V86-7.

Står inför en ny utmaning när hon nu får möta grabbarna över lång distans. Men med tanke på hur hästen har sett ut hittills i Sverige bör detta inte vara något problem och känslan är att distansen bara är ett plus. Kan Robert Bergh köra sig till ledningen blir hans nya stjärnmärr inte enkel att plocka ner för resten av fältet.

Ett roligt drag

6 So Far Away Ås, V86-2.

Har inte fått vinna ännu men treåringen verkar vara på rätt väg och den här gången ska Kenneth Haugstad ladda iväg sin häst från början och köra i ledningen om han når dit. Väl där kan det räcka hela vägen när det nu handlar om kort distans på en förmodad snabb sommarbana.

ANNONS: Köp din andel i Redaktionens stora system här

Två relevanta intervjuer

Markus B Svedberg om 10 Teton Sweet Lindy, V86-3.

–Hon har varit bra här hemma, men kändes lite segare i loppet senast. Jag hoppas hon är lite piggare nu. Vi kör barfota runt om denna gång, som hon gick när hon vann Diamantstofinalen tidigare i år. Jag tycker inte att det är en jätteskillnad för henne med skor eller inte, men ett litet plus kanske. Är hon som hon ska så ska hon kunna dyka upp långt fram.

Oskar Florhed i stallet om 6 Fifty Cent Piece, V86-7.

–Hon vann med mycket krafter kvar i StoSprintern. Nu möter hon hingstar och valacker för första gången och tävlar på en ny distans. Hon brukar visserligen gå distansen i jobb och det känns som att det inte ska vara några problem, men det är ändå annat på tävling. Hon känns dock fortsatt bra hemma.

Två heta ändringar

3 Haciko De Veluwe (V86-1) ska eventuellt tävla utan skor för andra gången i karriären, det blev galopp första gången.

5 Sahara Jaeburn (V86-7) ska testa barfotabalansen runt om för första gången i livet.