Draget är helt bortglömt – kan mycket väl vinna

EN TROLIG SPIK

V86-5: 4 Vikens High Yield

Kördes snällt senast på V75 och det kan säkert vara nyttigt för framtiden. Den sena men vassa spurten var det i alla fall inga fel på och hästen såg riktigt bra ut. Nu är det läge att vara offensiv från början och jag är inne på att han håller ut Il Duce Boko som är favorit på förhand. Då ser det lovande ut och jag spikar Robert Berghs travare.

ETT ROLIGT DRAG

V86-3: 14 Far From Over

Är totalt glömd på förhand men den här kommer att stiga ju närmare spelstopp vi kommer. Det kommer ändå finnas en del spelvärde säkert. Felfri är han kapabel att vinna! Barfota fram är intressant.

TVÅ RELEVANTA INTERVJUER

– Han avslutade otroligt fort sista 300 metrarna senast och har gått bra två starter i rad. Formen borde vara ännu bättre med de senaste loppen i kroppen och det känns som att han har utvecklats. Han möter några bra hästar, men är bra själv också. Det är vår bästa chans på V86-spelet. Inga ändringar, säger Dwight Pieters i stallet.

V86-7: 5 Speedy Face

– Har gjort det okej nere i Frankrike men inte riktigt haft flytet med sig. Hästen har gått jobb hemma nu och känns riktigt på gång. Går ju ner ”hundra klasser” nu. Är hästen som han ska räcker han långt, säger Adrian Kolgjini.

TVÅ HETA ÄNDRINGAR

V86-1: 7 Around the World är anmälad barfota bak, spännande med lättare balans!

V86-6: 6 Global Unspoked barfota runt om, skoryck runt om även på 7 Je T’aime Explosiv.