Det var amatörernas afton på hemmaplan

Åby-amatören Lars Järpedal har riktigt bra form på sitt stall. Han har 13 hästar på träningslistan, och det finns efterträdare till ”gamlingarna” Red Hot Snapper och Raggamuffin som dragit ett stort lass de senaste åren. Nu är Blue Snapper, Börge (danskfödd), Black Snapper och gårdagens V75-duo Callmeawinner och Okaloosa Bell de som drar in pengar.

I fjol sprang hans hästar in 1,3 miljoner. I år har man gjort elva starter och vunnit fem av dessa och i pengar har det redan ramlat in närmare 400 000 kronor under januari.

Siffror som får många andra amatörer avundsjuka.

Båda hans ston startade i V75-1 i går och medan det strulade för Callmeawinner i kön så passade stallkamraten Okaloosa Bell på att leda runt om till drygt sju gånger insatsen. Favoriten Southwind Feji kom fram på utsidan på slutvarvet men hade problem redan i sista sväng och ledaren kunde glida undan till säker seger tillsammans med Ulf Ohlsson.

– Man blir lite splittrad när man har två hästar i loppet. Man är väl inte så glad när det strulade för Callmeawinner, men samtidigt är jag väldigt glad för att Okaloosa Bell var så pass bra. Hon är under utveckling och det var jättekul att hon fick vinna på V75. Även om Souhtwind Feji är en jättebra häst kändes det bra runt sista sväng.

– Vi har jobbat väldigt hårt det senaste året och det är värt besväret när det går så här bra, sade en mycket belåten Lars Järpedal.

Grunden för ett nytt rekordår är lagd.

Det var inte bara Lars Järpedal som jublade. Ännu större känslor visade en annan av Åbys amatörer – Tony Löfqvist var glad som ett barn på julafton eter det att ögonstenen Vikings Preacher (V75-5) mosat motståndet från ett tolftespår med Erik Adielsson.

– Jag är inte lika överraskad som alla tipsters. Jag är i himlen, vrålade Löfqvist.

Att stå bredvid Tony Löfqvist i segerläge över ett upplopp kan kräva lite bomull i öronen...

Victory Topline (V75-2) var en av snackhästarna i går sedan Timo Nurmos deklarerat att man skulle köra i jänkarvagn och hade spetsläge. Han gjorde inte sina anhängare besvikna, men sättet han vann på var lite annorlunda. Då han inte fick aktionen att stämma kunde han inte svara när Pastor Power ställde en fråga varvet från mål. I sista sväng var det också nära galopp. Men inne på upploppet hittade han stilen och avväpnade ledaren.

Utan tvekan var det till stor del en kuskseger signerad Jorma Kontio.

Hemmatränaren Bo Falsig vinner inte V75 så ofta men nu slog han till med egentränade Crossfire Simoni (V75-4) som visat stigande form under en period. Att det blev ordentlig överpace underlättade men man behövde inte be om ursäkt för segern.

– Lite oväntad men jättekul vinst. Det löste sig bättre än vad jag kunde ana från femtespåret och tempot gynnade oss, sade Falsig som hyllades av hemmapubliken.

Nimbus C.D. var inte långt ifrån att ordna en fjärde hemmaseger i Guld. Han är kraftigt på gång!

Men... tre hemmasegrar tillhör inte vanligheterna när V75 körs på Åby!