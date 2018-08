Det stoppar återväxten – ge ungdomarna chansen

Den enklaste moroten för att få ungdomar att utvecklas inom travsporten är att ge dessa chansen att köra lopp.

Men som systemet är utformat i dag finns så många kategorier att ungdomarna inte släpps fram. För hur ska du någonsin komma upp i 25 körda lopp om det krävs 25 tidigare lopp för att du ens ska få köra?

Det är dessutom stor skillnad på de som jobbar i ett stall som mitt och kör upp till åtta hästar dagligen mot någon som kommer från gatan för att ta licens. Därför blir det dubbelt så tråkigt att se hur otroligt segt det är att få ut personalen i lopp.

Visst finns ett behov av catchdrivers till många lopp men för mig är det roligt att få sätta upp den egna personalen som känner hästarna och alla lopp är ju inte lika blodiga.

Att sedan vår egen tränarförening stoppar återväxten av yngre är trist.

Varför inte ha det som i Frankrike där du antingen är proffs, lärling eller amatör?

Låt tränare och ägare få bestämma vem som ska få köra hästarna.

Det är svårt nog att motivera nästa generation att satsa på travet.

Ett annat råd då vi nu går mot höst och det är dags för våra allra största årgångslopp är att se över hur man kvalificerar sig till final.

Jag tycker det är dags att man begränsar startfälten i uttagningsloppen till max tio startande hästar.

Startspåren i dagens travsport är nämligen alltför avgörande.

Såväl Derbyt som Kriteriet är det största sportsliga vi har. Då kan inte alla vara med. Med sex försök skulle ändå de 60 högst rankade i kullen få chansen att kvala in till final. Och då vi tränare har all tid i världen att förbereda för dessa lopp går det inte att skylla på otur om just min häst inte kommer med.

***

För egen del kommer jag just från auktionen på Wenngarn. Många fina hästar gick under klubban och av tre djur som jag verkligen kände för fick vi två med oss hem till stallet.

Årets upplaga tyckte jag var bättre än tidigare och auktionen börjar sätta sig till att bli ett riktigt trevligt och rogivande event. Enda tråkiga var att man drog ut alldeles för lång tid på budgivningen.

På sikt tror jag dock att arenan och nya hotellet på Åby blir Sveriges ledande auktionsplats, för vad gör man på Wenngarn om det regnar?

***