Det ska inte gå – helt osannolikt

Ett dussin hästar har dubbla triumfer i sprinterloppet Hugo Åbergs Memorial.

Men ingen har lyckats göra hattrick.

Daniel Redéns superhäst Propulsion blev först med att vinna storloppet tre gånger på raken.

Och som han gjorde det. Under slutvarvet var han hängandes i tredjespår. Erik Adielsson svarade positionen utvändigt ledande Dante Boko med ett av de värsta motbuden Diamanten.

Trots det var ”Proppen” ensam på målfotot.

Och svarade för ett osannolikt lopp.

– Helt galet. Jag var på väg till stallet när min andrahäst Heavy Sound galopperade 800 kvar och Propulsion var i tredjespår, säger tränaren Daniel Redén.

– Propulsion är inte från denna värld och visade den styrka jag vet att han har. Jag saknar ord, fortsätter Redén.

Det ska inte gå att vinna ett storlopp på det här viset. Att vandra i tredjespår är både fysiskt och psykiskt påfrestande.

Men inget hindrade Propulsion från att vara först över mållinjen.

– Vi kom i väg halvdant och loppet blev opassande för vår del. Men tempot var dåligt och jag var tvingad att gå. Jag har kört många bra hästar och Propulsion tillhör det översta facket ,säger kusken Örjan Kihlström.

***

De senaste månaderna har varit sällsynt framgångsrika för Redén/Kihlström. Och ingenting tyder på att framgångarna ska avta.

Bakom vinnaren gjorde Up And Quick ett kanonlopp. Han tappade mark 800 kvar men kom tillbaka storstilat. Tredjeplatsen gick till Johan Untersteiners Pastore Bob som verkligen är på väg att växa in i den yppersta eliten.

Hemmahästarna Dante Boko och Rajesh Face slutade fyra och femma.

Rajesh Face gjorde ett kanonlopp. Han galopperade kort efter start och felade kort 700 kvar.