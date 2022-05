”Det kommer att göra att jag tar livet av mig”

Få travtränare har dominerat svensk travsport som Daniel Redén gjort de senaste åren. För lite mer än tio år sedan tog han över Stall Zet, en satsning grundad av miljardären Bengt Ågerup i mitten på nittiotalet, och framgångarna har varit stora.

Med Furuby Gård utanför Enköping som bas har Redén vunnit flera av de största miljonloppen i Sverige och tränat upp många stjärnhästar.

Men det är inte bara storloppsvinsterna och de nästintill svindlande prestationerna på travbanorna som stuckit ut. Tidigt anammade Daniel Redéns den amerikanska stilen. Han sitter ofta tillbakalutad i vagnen (han är i och för sig väldigt lång), stallet stoltserar med stora logotyper och hästarna flyger fram i jänkarvagnar.

Från dag ett har det varit väldigt lätt att ha en åsikt om Daniel Redén, och den varan blev det inte mindre av när det uppdagades att stjärnhästen Propulsion tävlat nervsnittad.

– Rykten tar jag inte så hårt på nu. Det finns. Jag är inte avundsjuk på de som kommer upp och som det går väldigt bra för på kort tid. De kommer att få höra men de kommer att lära sig över tid.

Tror du att avundsjuka är svenskt eller mänskligt?

– Jag tror att det är så människor fungerar. Avundsjukan ligger i oss alla tror jag, tyvärr. Det är så vi människor är uppbyggda, det är därför jag blivit klokare med tiden. När det går bra för någon finns de alltid. De som hatar mig nu hatade mig för tio år sedan också. Eller ja, hatar och hatar, men du förstår.

Hamnade på intensiven

Det är en solig eftermiddag ute på Furuby Gård. Ett gäng hästar kommer frustandes från den så omtalade sandbanan. Daniel Redén själv sitter tillbakalutad mot en stallvägg, solen gassar, i handen har han sin mobil med de tillhörande vita sladdhörlurarna.

Han ursäktar sig, han måste bära solglasögon, pollenhalterna gör att ögonen rinner.

Genom en lång korridor prydd av vinnartavlor slår han sig till slut ned i en stol och lutar sig bakåt. Fortfarande brillorna på.

Sedan han tog över Stall Zet har han varit på en semester. Maldiverna 2014. Det slutade inget vidare. Även om vyerna var vackra och vädret varmt så präglas minnet mest av hans feberyra. Han fick nämligen salmonella och efter hemkomsten hamnade han på intensiven.

– Salmonella spred sig ut i blodet. Det var riktigt illa där ett tag. En dag efter att jag fått penicillin mådde jag som en Gud. Jag hade inte ätit på tre veckor tror jag. En bit knäckebröd var som att äta pommes frites. Det var fantastiskt. Semester är inget jag tittar efter. Då går jag hellre och sätter mig i skogen här. Hos Delicious.

Daniel Redén och fjolårets vinnare av Elitloppet. Foto: PATRIK C ÖSTERBERG

På söndag selar Daniel Redéns team ut tre hästar i Elitloppet, Hail Mary, Snowstorm Hanover och titelförsvararen Don Fanucci Zet.

Det har gått nio år sedan Daniel Redén hade en häst med i Elitloppet för första gången. Då var det den karismatiska svartbruna hingsten Shaq is Back. Och det har hänt en del sedan dess menar Solvallatränaren och pekar på honom som en av hästarna som format hans hästfilosofi.

– Shaq is Back, ”Proppen” och Delicious har lärt mig otroligt mycket. Delicious var den som fick mig att lyssna på hästar. Innan dess körde jag mest efter klockan ”i dag ska vi köra 1.25, då tittar vi på klockan, inte på hästen”. Sen kom hon in i bilden och hade alla dess konstiga problem, hon behövde egentid. Då tänkte jag ”fan Daniel, du har jobbat snett hela ditt liv”, säger han och tillägger:

– När jag hittade Shaq is back skrattade många åt att han var efter Credit Winner. Tack vare honom, min första stjärna, köpte vi hans helsyster, vilket är mamman till Francesco Zet som troligen är den värsta hästen jag suttit bakom.

”Mått allt annat än bra”

Lovorden som haglat kring kriterievinnare Francesco Zet är en historia i sig. Men den är en del av berättelsen i det bländande skick som Daniel Redén visar upp sina hästar i, gång på gång. Men faktum är att hans första år för stall Zet gick riktigt trögt.

– Vi hade sjuka hästar var och varannan vecka. Det var inte en som var sjuk, alla var sjuka. Jag insåg till slut att jag gör något fel. Jag måste pressa mina hästar för hårt, de ska inte behöva bli så här. Det har bara blivit ännu bättre med Delicious. Man behöver inte vara orolig för att stå över ett jobb eller ta en intervall mindre.

När du började lyssna på hästarna, tror du att det var först då som du kunde börja använda deras kapacitet på ett annat sätt?

– Det är jag helt övertygad om. Hur vi lägger upp det nu är helt annorlunda. Det är som allt bara blir större och större och bättre och bättre ju mer jag använder det och öppnar det för våra djur. Det gäller alla. Förut kanske det var de bästa bara, jag hade inte mer energi i kroppen men nu är det hela flocken.

Han beskriver sig som en någorlunda obstinat chef de första åren. Han var stressad och medger att temperamentet ibland kunde dala. Sedan en tid tillbaka har han anställt Martin P Djuse som försteman i stallet, något som han tror bidragit till årets goda resultat.

Korridor fyllda av segertavlor. Foto: PATRIK C ÖSTERBERG

Just nu har de 41 i segerprocent, men det har gått bra länge, det trots att de rättsliga processerna kring Propulsion pågått parallellt.

– Jag har mått allt annat än bra. Jag är inte religiös men man kanske skulle bli det, någonstans när allt det där kom så har hästarna burit upp det. De har presterat något överjävligt bra när de borde presterat överjävligt dåligt för att jag inte mått särskilt bra. Så är det. Det är en egen historia. Det är trav varje dag. Som Queen sjöng: ”The show must go on”.

”Har inte så mycket kompisar”

Det var efter segern i Elitloppet 2020 som det uppdagades att Propulsion tävlat nervsnittad under sina samtliga starter för Daniel Redén. Så sent som i år togs ärendet upp i Svensk Travsports överdomstol. Tränaren dömdes där till 100 000 kronor i böter för att ha brustit i det strikta tränaransvaret. Prispengarna stjärnhästen sprang in kvittas mot det stall Zet kör in löpande. Vad som är nästa steg i processen är ännu inte klart.

– Vi har inte tagit tag i det så mycket. Nu är det Elitloppet och vi fokuserar på travsporten. Det är en helt egen bit det där. Vi fokuserar på travsporten och våra hästar, det är lite roligare att göra.

Under intervjun betonar han att han blivit klokare de senaste åren, han har försökt hitta sig själv och vad som fungerar för honom. Han beskriver sig som en relativt enkel människa som förutom en fin bil inte spenderar så mycket pengar på sig själv, den strategin är dock annorlunda när det kommer till hästarna.

Han känner igen sig i Elitloppsvinnaren Don Fanucci, de båda är lite som tjuren Ferdinand.

– Min bubbla är väldigt liten. Jag har inte så mycket kompisar som jag umgås med, jag har en väldigt liten krets runt mig. Jag klarar inte så mycket. Jag trivs med mitt liv. Jag har inte Twitter längre, jag har inte några sociala medier.

Don Fanucci Zet och Daniel Redén. Foto: PATRIK C ÖSTERBERG

Elitloppsveckan är bland det värsta han vet. Det är då pressen och vidskepligheten drar i gång på riktigt.

– Jag har precis sagt att min skrockfullhet är det som kommer att göra att jag tar livet av mig. Fy fan. Det är så mycket. Det är alltifrån armband, kalsonger och t-shirts... det är precis allt. Vad jag än gör på väg till travet: ”nu gjorde jag 'det', nu går det åt helvete”. Jag är sjuk i huvudet på så sätt.

Åter till Daniel Redéns, just nu, överlägsna resultat på landets travbanor. Hans arbetsgivare under 13 års tid, Stefan Melander, har beskrivit att han är en tränare före sin tid.

Nils van der Poel skrev ju ett träningsmanifest och berättade vad som krävs för att kunna slå alla hans rekord. Skulle du vilja göra ett likadant?

– Nej, jag tror att jag har en jäkligt egen idé. Alla som kommer hit kan nog se att jag inte är riktigt hundra i hur jag lägger upp det och hur jag gör. Jag vet vad jag gör tror jag, men det är konkurrenssport vi håller på med. Jag säger inte allt. Vi lever ju av det här. Jag ska driva runt hela min rörelse. Men jag bjuder in alla som vill komma, de får titta på min sand, de får känna på den, men jag kommer aldrig att säga vad jag har gjort med sanden och varför den är så, varför jag aldrig kör likadant och varför mina hästar aldrig går samma tempo.

– Jag kommer inte att vara travtränare när jag är 60 år, det tror jag inte, kanske att jag har djur på ett annat vis men jag kommer inte att vara travtränare. Förhoppningsvis har jag lärt upp någon då.