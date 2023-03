Snödropparna och krokusen hade börjat titta fram på allvar på våra breddgrader (Västsverige) när snöhelvetet brakade loss i förra veckan.

Men lugn gott folk. Det finns hopp om bättre tider.

Det är bara att kolla in vad som är på gång i travets värld.

• • •

Vårtecken 1: Grand Criterium de Vitesse.

Loppet är startskottet för precis som loppet heter – fartfest – lite fritt översatt.

Vintermeetinget på Vincennes är underbart på många sätt och vis. Men det handlar mest om race över mastiga distanser.

Paralympiatravet öppnar säsongen på allvar för oss i Norden. Sportchefen Jon W Pedersen var på plats i Nice för att locka hugade fransoser att göra resan norrut.

– Jag siktar främst in mig på Emeraude de Bais som var strålande som tvåa. Hon drog fram vinnaren Vivid Wise As under slutrundan men åkte dit på målfoto. Vinnaren kan vi glömma. Han går till Lotterian i Neapel. Däremot är kretsen kring Emeraude de Bais intresserad. Hon är dessutom ett sto och är enklare att locka än hingstarna som är uppe i sin betäckningssäsong, säger Pedersen.

Han har fyra wild cards att dela ut. Titelförsvararen Who’s Who har varit ett frågetecken. Nu har tränaren Pasi Aikio gett en vink om att Who’s Who ska vara på plats på Åby den 6 maj för att försvara titeln.

• • •

Vårtecken 2: Unghäst-racen.

Om en dryg månad (21/4) körs Pokalkvalen på Åby. Årets första inventering av pållarna som blev fyra år vid årsskiftet.

Åby har ett uppvärmningslopp för de som siktar på drottning Silvias Pokal i kväll. Bara åtta anmälda. Lite uselt i mina ögon. Men många tränare trimmar hemma och går ofta direkt ut i kvalen.

• • •

Vårtecken 3: Malmrots rosa kuvert.

Grytan inför vår största travfest bubblar redan. Om än på sparlåga vilket är förståeligt. San Moteur var ett starkt startskott. Sedan gäller det att hushålla med inbjudningarna även om jämten har 15 till att leka med.

Det gäller att få hästar som håller toppform sista söndagen i maj.

Det lärde vi oss inte minst för ett antal år sedan då den dåvarande sportchefen började sprida inbjudningarna som för vinden redan nu.

• • •

Vårtecken 4: Ungdomarna.

Det här vårtecknet får ses i en lite vidare mening. Många nya ansikten dyker upp och tar för sig. Bröderna Djuse inte minst.

Det senaste tillhör Gustav Johansson. Det var en fröjd att se hur han rattade in Catullo Jet i V75-6 på Halmstad i lördags.

Han gjorde allt rätt i racet. Tempot. Koll på värsta hotet i rygg. Undan i lagom tid. Femstjärnigt. Som 19-åring!

• • •

Vårtecken 5: Praotid.

Elever på högstadiet ska ut och känna på ”the real life”. Mina underbara hästintresserade barnbarn Alice och Tilda (jo, de är tvillingar) ska praoa sista veckan i mars hos André Eklundh.

Jag är lika förväntansfull som de är!