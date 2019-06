Aetos är örn på grekiska. Och Aetos Kronos är ett bra namn på en son till fantomen Bold Eagle.

Och den här örnen kommer att flyga högt.

– En kanon, sa Christoffer Eriksson sedan han kört Aetos Kronos i dennes första start som tvååring.

Och med all respekt för konkurrenterna. Det Aetos Kronos gjorde på Solvalla under Elitloppshelgen – det har ingen av de andra varit i närheten av.

■ ■ ■

I fjol gav sjuan 44 000 kronor sedan Zara Kronos svarat för den enda överraskning när hon vann stoavdelningen av E3.

Jag tycker att det ser knepigare ut i år. Men mycket hänger på Eelis (V75-1) som är jättefavorit i Bronsfinalen. Det loppet var en tuff historia i fjol. Med Sign Me Up Too som vinnare på 1.12,4/2 140a. Och elitloppshästen Milliondollarrhyme som trea.

Går Eelis som han gjorde senast i Kymi Grand Prix?

Då vinner han. Och kan också på sikt var en häst en häst för Elitloppet.

Hon är ingen bluff

Stoavdelningen i E3 i år? För min del blir det hängsle och livrem med streck för de fyra försöksvinnarna.

Jag tror mest på Award Kronos (V75-3). Men tvivlar på att hon kan hålla ut Grande Diva Sisu. Som spetsade från åttonde i försöket.

Zolly kommer med fem raka segrar och det strecket är givet.

Och Mascate Match är ingen bluff – hon föll med flaggan i topp vid sin enda förlust.

■ ■ ■

En gästande travtränare har påkommits med utrustning som kan användas för otillåten hjälp till hästar. Men det är väldigt tyst om den saken.

– Vi kommenterar inte en pågående utredning, säger Steen Morten Johansen som är säkerhetschef på svensk travsport.

Utredningen har nu pågått ett bra tag. Och jag hoppas verkligen att korten kommer på bordet inom kort...

Det är en lurig historia

Långloppet är en lurig historia. Explosive Merlot (V75-4) har toppform och en av de allra bästa kuskarna i Per Lennartsson.

Men mellanvolten brukar ha svårt i de här loppen och jag går långt i streckningen.

Jörgen Westholm har ruggig form på stallet. Och både Actual Star och My Dream Art åker med på lappen.

■ ■ ■

Anna Thelander som är eventansvarig blåser liv i nästa fredag på Jägersro Galopp. När Adrian Kolgjini, jockeyn Fredrik Janetzky och hoppryttarna Maria Gretzer och Klara Hammarström ska tävla i Hästarnas mästare.

Tre grenar. Hoppning, ett travlopp och ett galopplopp.

Jag har vikt fredag kväll. Och lagt en ordentlig bet hos ATG. Där den oddssättare som gav generösa 4,50 på Adrian nog inte kände till hans förflutna i ridsporten..

Intressant i sammanhanget. ATG’s uttag ligger på 10%.

Och jag undrar. När vi travtokar ska få det rimliga avdraget på våra insatser.

■ ■ ■

Var det smäller?

Finalen i lägsta klassen är en vid-öppen historia.

Global Winner (V75-2) är storfavorit på strecken. Men i mina ögon en klen favorit.

1.12,5/1 300 meter efter galopp senast.

Vad sa det egentligen?

Det får han troligen gå hela vägen om han vill vinna det här.

Många streck på mina lappar. Och det första sätter jag för Falcon Am.

■ ■ ■

Eländet har kommit till ett slut.

Och Solvallas mardröm med tävlingar tisdag, onsdag upphör från och med nästa år.

Har en vanligtvis välunderrättad fågel viskat i mitt öra.