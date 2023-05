Det får inte missas – underkänt, ATG

Svenska Frankrike-framgångar

Eric Martinsson skickade ner sin V75-bekanting Dats So Cool till Frankrike och efter en tredjeplats på Vincennes i fredags har hästen nu tjänar över 355 000 kronor på sex starter i Frankrike. Tomas Malmqvist tog dubbla segrar i veckan med treåringarna Keynote och Kobalt du Vallon. Även Björn Goop verkar ha uppåtform på sin franska filial, då tre starter på La Capelle i söndags gav två tredjepris med Jamaica Island och Icarus Bourbon och en andraplats för Gaylord Am. Dock något retsamt, då den enda hästen som slog Gaylord Am var svenskfödde Beethoven som gjorde debut i Frankrike för Yannick Desmet. Beethovens sista tid i Sverige tävlade han ju nämligen för… Björn Goop.

Allvarlig miss

Söndagen bjöd på en extra V75-omgång från Vermo i Finland. I silverdivisionen var Mandela Zon klar favorit och kunde också vinna på riktigt bra sätt. Tråkigt för oss spelare var dock att ATG hade missat en start bland favoritens senaste starter. Mandela Zon hade nämligen matchat ”finskt” med täta starter och tävlat på Seinäjoki så sent som i under torsdagen. Sådan viktig information får man inte missa och sänker förtroendet för spelsäkerheten. Underkänt!

Kung och Drottning

Pokalloppen avgjordes på Åby i lördags och det var två riktigt bra vinnare vi fick se. Joviality var storfavorit i Drottning Silvias Pokal och infriade det favoritskapet utan problem. Hon gick knappast i botten och det här är en häst som kanske kan ge grabbarna en match i derbyt i höst… Dancer Brodde ledde hela vägen i Kungapokalen och här har stall Untersteiner en liten guldklimp att ta hand om framöver. Spännande!

Elitloppskollen #1

Hohneck fick sin rosa biljett i lördags. Philippe Allaires sexåring är en mycket spännande inbjudan och Anders Malmrot har gjort ett grymt jobb i att gjort klart med fyra riktigt heta franska kort. Hohneck har bara startat över 1 609 meter två gånger och vunnit bägge. Över distanser kring 2 100, vilket är kort i franska mått, har han bara missat pallen en gång på 16 starter och kan stoltsera med sju segrar. 4,85 gånger pengarna betalar Svenska Spel på att Hohneck ska vara topp tre. Taget!

Elitloppskollen #2

San Moteur visade var skåpet ska stå i Paralympiatravet och befäste sin position som den solklara favoriten. Under söndagen sprang Stoletheshow till seger i Finlandia Ajo och Frode Hamres häst blir Norges bidrag (även om han kommer tävla under svensk flagg då han är svenskägd). Värdig vinnare och en häst som kan vara en faktor i ett försök. Don Fanucci Zet gick bara preparé där bakom och Bengurion Jet gick hyggligt men behöver nog visa mer än så för att vara aktuell?