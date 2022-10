Det började viskas... Sen tog det 17 timmar

Snabba på strykningsprocessen

Under fredagseftermiddagen började det viskas. Ska andrahandsfavoriten Under Armour strykas i V75-4? Klockan gick… nej han är kvar i listan. Men på lördag förmiddag trillade strykningen in, en sisådär 17 timmar efter att ryktet började florera. Ska det verkligen behöva ta sådan tid? ”Strykning ska ske så snart som möjligt och meddelas aktuell banas sekretariat/måldomarnämnd.” står det i reglementet. Dags att snabba på processen? Tränare stryker sin häst via BankID?

Två månader till julafton och jag har redan skrivit upp ”snabbare strykningar” på min önskelista.

Spetsbanan Jägersro

Det var dock mycket annat som var kul med Jägersros V75-omgång. Som vanligt är det mycket snack om ”nedförsbacken” på Jägersro och visst är den Sveriges spetsbana #1 (enligt Jens Sjödens statistik). I lördags blev det dock bara två spetsvinnare, i överlägsne Con Crowe i lägsta klassen och pliktskyldige Kash Keeper i ett av årets billigare V75-lopp.

I övrigt bjöds vi både på spurtsegrar och dödens-manglingar som ledde till flera tunga favoritfall och en kvarts miljon på sjuan.

Dags för Calgary?

Han har inte setts till på tävlingsbanan sedan Europaderbyt i fjol, vilket innebär att det nu är över ett år sedan vi senast såg Calgary Games tävla. Efter ett banjobb i söndags låter det dock som att man närmar sig start igen. Hästen såg läcker ut och gick drygt 1.14/2000 meter. Men jag står över spel då han är klar oddsfavorit på både Svenska Spel och ATG inför Prix d’Amerique på Vincennes i januari.

Till dit är det allt för lång väg kvar…

Lugauers ljuspunkt

Conni Lugauer hade en tung dag på Jägersro i lördags. Fyra uppsittningar resulterade i fyra galopper. Eagle Rock galopperade med segern på gaffeln i V4-avslutningen och Laradja Vrijthout lät aldrig V75-favoritspelarna se dagens ljus. Bättre gick det nere i Berlin där Hidalgo Heldia vann tyska Breeders’ Crown för fem-, sex- och sjuåringar. Jorma Kontio hade rest ner till den tyska huvudstaden och bakom Luaguers kraftpaket kunde han enkelt styra till spets och hålla undan på bra sätt.

Det var dessutom dubbelt svensktränat på pallen då Johan Untersteiners Toto Barosso var tvåa från utvändigt om ledaren.

Europas bästa lärlingar

I fjol tog Lukas L Svedlund hem lärlings-EM när det avgjordes i Finland och Vermo. I år avgjordes det på sydligare breddgrader, nämligen på Mallorca. William Ekberg, till vardags arbetandes hos Jörgen Westholm, var Sveriges representant och tog till vara på chansen på allra bästa sätt. En sjätteplats, en fjärdeplats, en seger och en andraplats räckte för att ta hem totalsegern och Sveriges andra raka EM-guld. Segern var speciellt snygg då William verkligen visade på fina körhänder när han gav sin häst en invändig resa, smög ut i tredjespår in på upploppet och avgjorde säkert till slut.

Snacka om revansch efter skiten han fick utstå efter SM-tävlingarna på Åby med anonyma meddelanden innehållande hat och hot. Bra skalle och bra talang. Snyggt, William!