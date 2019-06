Det blir ingen lek – här kan det skrälla

V75-1

1 Quito Lane har bra facit i spets och chansen att det blir ledning är god. Garderar man loppet ska man ta med 4 Macelleria som visat bra form på sistone och som debuterar i Robert Berghs regi.

V75-2

Många av loppet ser favoritbetonade ut. Om det ska skrälla i något lopp är det troligen V75-2. 14 Millie Millionaire och 15 Hope And Dreams är jättebra hästar men 40 meters tillägg är ingen lek under sommaren. Det blir många hästar på min kupong och jag vill lyfta fram 1 Forza Sting och 3 Glace Au Four.

V75-3

10 Whipped Eggs är urstark men missgynnas av att ha hästarna framför sig och det är risk att han hamnar en bit bak. 2 Coogan fick bra läge och kan bli svårfångad. 7 Mellby Club är rejäl och ett tidigt bud.

V75-4

Tre hästar höjer sig över mängder i nordisloppet. 4 Joker C.N. stod 20 meter sämre till senast men står nu på samma distans som 5 Guli Rubin och är min utgångshäst. 15 Pave Faks är mycket stark och kan runda samtliga.

V75-5

9 Shocking Superman såg strålande ut före loppet i lördags men gjorde bort sig med galopp direkt. Han går ned i klass och får snart smaka på segers sötma. 3 Havbergs Knight har jag jagat länge och formen är bra. Luring.

V75-6

Trots spåret har 12 Fleet Admiral bra chans. Han har övertygat på sistone och kliver troligen runt samtliga. Spik?

V75-7

4 Propulsion var nedsatt i Elitloppet och hade troligen ätit för mycket gräs. I normal form tar Proppen ny seger i Norrbottens Stora Pris. Värst emot är hemmahästen 5 Makethemark som inte var tom i mål som trea i Elitloppet.