Det är kul att han gör sig besväret

Det var länge sedan jag såg en tunnare soppa serveras på Åby än kvällens V5-omgång.

Totalt åtta race och då är ett placerat utanför spelet – ett lopp för lärlingar.

Orsakerna är flera.

Vinter och skotvång. Många tränare har ställt in sina hästar i väntan på vårvärmen.

Åby brottas med ett klent underlag av egna hästar. Det blev inte bättre när Robert Bergh drog tillbaka till Sundsvall med cirka 100 kusar på träningslistan.

Åby stallgårdar är ett minne blott. I väntan på något nytt och fräscht är möjligheterna att bli tränare på Åby begränsade.

Det är ändå illa att landets näst största bana inte kan locka någorlunda fulla fält.

Mynten är en stor orsak

Det finns även en annan sida av myntet. Utan att på något sätt förringa Axevalla och det arbete som görs där är konkurrensen betydligt enklare i racen på Skaraslätten än i Mölndal.

Det är myntet – eller rättare sagt mynten – som är en stor orsak.

Åby behöver mer pengar till vardagstravet.

Det är nödvändigtvis inte segerchecken som behöver plussas på med jättebelopp.

Det är bredden i prisskalan det mer handlar om.

De stora elefanterna dansar nästan varje vecka vid foten av Änggårdsbergen. Untersteiners, Lövgren, Kolgjini, Uhrberg, Riordan, Goop... just name them.

De tar alltid för sig av kakan.

För att fylla ut loppen och därmed få intressantare sport måste även det stora gänget som sliter i vardagen på ett annat sätt känna sig uppmuntrat.

Det i kombination med att Åby skaffar sig en bredare och bättre tränarkår.

Fast den spirar en aning. André Eklundh, Maria Törnqvist och Evelina Månsson har gjort det bra under 2022. Plus evigt unge Per Henriksen.

Men man kan väl inte med bästa viljan i världen påstå att norrmannen spirar vid fyllda 76!

Extra glitter i mörkret

V75 på lördag med Legolas Minne som extra glitter i mörkret.

Hörde någon gnälla om att det bara är 200 000 kronor i segercheck för racet.

Men Herre... just det.

Tvåhundra papp är väl inte illa.

Det lockade i alla fall fullt fält med några riktigt intressanta hästar.

En och annan cognac mot taket

Det brukar skrälla i den högsta divisionen den här årstiden på året.

Undrar om inte Flemming Jensen har ett ess i ärmen med Emoji?

Den här lördagen brukar det vara fullt ös på Åby. En av de festligaste dagarna när doften av glögg och en och annan cognac lyfter mot taket i Pegasus.

Messade med Åbys marknadschef Kristofer Jakobsson. Fullt i de mindre restaurangerna. Platser kvar i krogen med stort P på Åby.

– Världsekonomin kanske gör att folk prioriterar annorlunda, siade Kristofer.

Intressant att se hur trycket blir inför Paralympiatravet och Elitloppet.

Både Åby och Solvalla är i startgroparna för att sätta igång biljettförsäljningen. Jag har inget emot att man tar betalt för bra evenemang.

Men priserna på restaurangerna är ganska maffiga.

Positiva dagar för Stall Fagerhult. Youelle till start i kväll och Youanas lopp på lördag. Kul för Cia och Calle!

Kul också att Björn Goop gör sig besväret att ta sig till Åby i kväll – fast han har aldrig varit rädd för att jobba!