”Det är jättekul och riktigt stort för mig”

Bergsåkersproffset slog igenom på allvar i den svenska kuskeliten i fjol. Rikard N Skoglund är numera ett etablerat namn inom travet och fick ett rejält uppsving förra året då han krossade sina tidigare resultat med råge. Han vann 136 lopp som kusk och körde in 12,3 miljoner kronor. Detta ska jämföras med 52 segrar och 3,5 miljoner inkört året innan och 22 segrar år 2016. Framgångarna förde upp honom till en åttonde plats i den allsvenska kuskligan och Rikard fick köra storlopp åt de största tränarna i Sverige, bland annat åt Timo Nurmos i Kriteriet.

Hade du kunnat drömma om den här utvecklingen för några år sedan?

- Drömma kan man alltid göra men det var inte realistiskt att tro. Jag har fått köra bättre och bättre hästar och jag trivs väldigt bra där jag bor jättefint på Wolmsta gård i Sundsvall. Alla pusselbitar har fallit på plats och jag kan jobba och fokusera fullt ut på det jag vill göra, säger Rikard N Skoglund.

- Man är inte bättre än hästen man kör men det tar tid att bygga upp ett tillräckligt stort kundunderlag så att man kan ha många vinstchanser för att kunna vara med i topplistorna. Jag har ett ganska brett kundunderlag för att kunna vara med i elitskiktet, men det tar lite tid att arbeta in när man inte är född med möjligheterna.

Vilka var höjdpunkterna i fjol?

- Jag har haft som mål lite på sikt att kunna slå mig in på tio i topp-listan. Jag hade inte tänkt att jag skulle göra det förra året så det var riktigt kul att det lyckades. Jag har även haft som mål att kunna köra in tio miljoner och det blev till slut tolv miljoner plus sju V75-segrar så det var stort.

- Jag vann bland annat två finalsegrar på Solvalla och fick köra mycket stora lopp, bland annat åt Nurmos. Men jag fick även chansen av Mattias Djuse i storloppen och vann E3-revanschen med Racing Brodda. Så det var kul att få känna på hetluften i storloppen också, säger Skoglund.

Vad tycker du själv att du har utvecklat och blivit bättre på som kusk?

- Det är väl allting egentligen, men jag har ju fått mer rutin vilket är värdefullt. I grunden måste man ha någonting och man föds väl med någon form av talang när det gäller hästar och djur. Man måste ha någon medfödd känsla för djuren och det tycker jag att jag har.

- Sedan måste man öva upp taktik och teknik och allting kommer inte på en gång. En del av det kommer senare ju mer rutin man får och det är många saker som har blivit bättre. Jag har fått bättre självförtroende och nu kan man köra bort ett lopp och det är inte hela världen.

- Jag har inlett det nya året bra egentligen men eftersom det gick så bra i fjol tycker man att det har varit en del stolpe ut. Jag håller fjolårssnittet men man vill alltid bli bättre och hela tiden slå sina siffror.

”Jag vill även fortsätta träna hästar”

Rikard N Skoglund driver även ett mindre stall med tio hästar i träning men beslutet att satsa mer på kuskkarriären för några år sedan visade sig sannerligen vara rätt. Men han vill inte släppa biten att även vara tränare.

- Det är kul att ha några egna hästar också vilka min sambo ansvarar för. Jag vill inte bara vara catchdriver även om jag storsatsar på löpkörningen. Även våra hästar i stallet har blivit ett lyft men vi satsar inte på att ha 100 hästar i träning utan försöker att hålla bra kvalitet. I alla fall med Bergsåkers mått mätt.

- Jag kommer inte att släppa det här med att träna hästar utan den här kombinationen som är nu är perfekt, säger Rikard.

”Kul när målsättningarna infrias”

Kusktalangen kom på plats nummer 16 i fjol i V75-ligan med totalt sju V75-segrar under fjolåret. På lördag kör han ändå i den prestigefyllda kuskmatchen V75 Champions på Solvalla eftersom ett par av de ordinarie kuskarna inte kan vara med av olika skäl. Rikard kom in som första reserv.

- Helst hade jag velat kvala in helt själv för det var små marginaler och det känns faktiskt som att jag mer eller mindre gjorde det. Jag var 16:e man och det var målfoto om de sista platserna, menar han.

- Jag hade lite otur de sista tävlingsdagarna förra året och jag visste att jag behövde vinna ett V75-lopp till för att vara garanterad en plats i kuskmatchen. Jag skulle ha kört en häst i V75 på Romme men glömde bort att svara på sms:et om att jag skulle köra och då vann den hästen med en annan kusk istället.

- Sedan var jag målfotoslagen med någon häst och jag tänkte att jag ger det en chans till och åkte därför ner till Axevalla på Nyårsafton och körde. Då blev jag målfotoslagen även där i det sista V75-loppet bakom Åke Svanstedt. Men jäkligt kul att jag kom med ändå för det var jättehårt mellan de fem sista platserna. När förra året började hade jag inte som mål att kvala in till V75 Champions men när jag såg att jag hade chansen så blev det till slut ett mål. Det är kul när målsättningarna infrias, säger Rikard N Skoglund.

”Bellfaks är min bästa chans”

Han kör sex hästar i lördagens V75-omgång och har kört ett par av dem förut. Så här kommenterar Rikard sina hetaste chanser.

- Bellfaks (V75-4) är ett jättefint kallblod som har visat hög kapacitet. Senast när Janne vann med honom i V75 öppnade han bra och hamnade bra till från springspår på tillägg. Jag får försöka se till att han gör det nu också för det verkar som att hästen är bäst när han får vara med där framme. När jag körde honom för några starter sedan blev det helt fel när vi stod med flera tillägg och det gick sakta i täten.

- Det är kul att få köra en så här fin häst åt Jan-Olov Persson som jag kör mycket åt. Jag var och tittade när hästen gick ett banjobb på Hagmyren förra veckan och då såg han riktigt vass ut. Så han har säkert bra form och det känns på förhand som att det är min bästa chans på V75, säger Skoglund.

Vad säger du om dina övriga styrningar?

- Au Gratin (V75-1) körde jag näst senast och då gick han bra som trea på Solvalla. Det var en trevlig häst som gick först i tredjespår och gjorde ett bra lopp då. Nu är det springspår och jag vet inte hur han kan öppna men vi får prova en bit så får vi se.

- Undazzled Eyes (V75-5) har jag inte kört tidigare men jag har kört mycket åt Jörgen Westholm och i fjol var han en av de tränare som jag körde mest åt. Jag gillar att köra hans hästar för de är alltid väl förberedda och man får alltid bra information innan loppen. Så jag tror inte att han tar ut den här i V75 om den inte är bra i ordning.

- Unique Findings (V75-6) har jag aldrig kört men jag har sett hästen som har varit jättefin i två raka segrar. Daniel Wäjersten har fina hästar och han är en duktig tränare som jag har vunnit åt förut. Som den här hästen har sett ut på slutet tror jag att han är långt framme.

- Havbergs Knight (V75-7) såg jag senast när han vann på Romme och den här hästen är jättefin som kommer med två raka segrar. Han är väldigt bra för sin klass och det ser spännande ut. Han är startsnabb och det är bara att ladda iväg bakom bilen, säger Rikard N Skoglund.

Av Michael Carlsson, Kanal 75