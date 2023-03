Det är inget annat än en skam för ATG

Haveri, igen…

Tyvärr är det inte fina tävlingar som varit allra mest i fokus under veckan. Utan den största snackisens spelplats var väl ett serverrum någonstans i Sverige. ATG:s haveri under lördagseftermiddagen ställer det mesta i skuggan. Att det fortfarande händer till och från är inget annat än en skam för ATG. Nu var det inte ens en jackpotomgång – vilket vi kanske får hoppas är positivt och att det var något ”nytt” fel som går att åtgärda. För inte kan väl servrarna ha varit överbelastade? Att ett vinstdrivande företag som ATG gång på gång går miste om miljoner på grund av svagheter i de egna systemen och inte lyckas lösa detta är en stor gåta för mig…

Hästen i fokus

Många tyckte därför att man skulle skjuta upp starten. Men vi spelare måste ha respekt för att vi spelar på toppatleter, som dessutom inte kan kommunicera med oss. Hästarnas välfärd måste därför komma i första hand och att börja skjuta upp lopp när det är fem-tio minuter till start blir helt fel. Tråkigt så klart för de som inte kunde lämna in, men ändå helt rätt beslut att köra på.

Publikfrågan

Alltid en het potatis. Romme fyllde lokalerna en fredagskväll med V5 och Gävletravet kombinerade GS75 med megaloppis och lockade folk till banan. Det kritiska blir dock att locka publiken till att komma tillbaka då och då – inte bara när det är stora happenings. Åbytravet gjorde succé med sin ”supertorsdag” den 2:a mars. Fyllde restaurangen och hade över 860 personer på plats. I torsdags körde man V64 igen. Publiksiffran? 80 personer.

Välja sina strider

Med det sagt är det inte lätt och banorna måste nog välja vilka dagar man ska satsa extra på. Det kommer inte vara fullsmetat på banorna varje tävlingsdag, för nej, inte ens med totoluckor kommer folket välla in till vardagstävlingarna. Men den största tisteln tycker jag ska till banorna som inte ens rapporterar in en publiksiffra. Det kan man ändå kräva, oavsett hur skamsen banan känner sig över besökarantalet...

Rivierans kung

Vivid Wise As vann en tunn upplaga av sprinterloppet Grand Criterium de Vitesse nere på den franska rivieran i Cagnes-sur-Mer. På fyra starter i loppet har ”Vivid” nu tre segrar och ett andrapris, så snacka om att vara Rivierans Kung. Han har hunnit bli nio år, men visade att löpskallen verkligen finns kvar när han krigade sig förbi övriga på upploppet. I mina ögon är han given i Elitloppet. Inte ett nytt och hett namn, men helt klart en av de sexton som ska med. I samma fack petar jag in helgens comebackande gulddivisionsvinnare Önas Prince – given men ingen man måste stressa med att bjuda in.