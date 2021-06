Det är hemskt att boxen står tom nu

Behind Bars vann genrepet men gjorde det utan att övertyga.

Han hade tränat bra inför men kändes inte som bäst och vann mer på sin klass och i grunden har han hög kapacitet. Han känns fin i jobben och spår ett blev bästa tänkbara. Jag vet inte om vi kan hålla ut springspårshästarna men jag provar från början.

Tanken är att han ska tävla utan skor första första gången och vi har matchat honom för det här loppet och Behind Bars är väl förberedd.

Det är min bästa chans i omgången och jag hoppas att vi kan bjuda upp till dans mot 3 Napoleon Cash (avd 4).

1 Mellby Free är startsnabb och i ett litet fält händer det sällan mycket och jag ser inte någon i fältet som ska sätta upp farten. Möjligtvis kan 3 Hevin Boko dra upp tempot.

Jag hade på känn att 5 Gina Mearas skulle vara bra senast och hon svarade för en femstjärnig insats. Jag tror att det blir svårt att rå på Mellby Free men om man väljer att gardera ska man tänka på Gina Mearas.

Hon känns fortsatt fin och det blir samma utrustning som i Mantorp.

4 Awesome Kronos (avd 5) galopperade från innerspåret senast men galopprisken är inte stor från spår fyra. Han känns fin i jobben och är kvick från start. Awesome Kronos är precis som Gina Mearas en outsider.

Året höjdpunkt i Halmstad, Sprintermästaren, är bara två veckor borta och på måndag körs uttagningslopp till Stosprintern. Global Benchmark och Best In Show As är mina bidrag och jag hoppas att någon, helst båda, går till finalen.

Allt är inte uppåt för dagen. Demon Ima somnade in i veckan efter en tids sjukdom. Han kallades för ”lillebror” eftersom han var bror till stjärntravaren Day Or Night In och var uppskattad av alla i stallet. Demon Ima var en stark personlighet och att hans box står tom är hemskt.