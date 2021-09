Det är givetvis helt förödande för liret

För två år sedan vann Grandfather Bill (V75-1) ett Bronslopp. När han från sjätte i volt spetsade och ledde runt om.

Efter en lång svacka har åttaåringen fått en nytändning i regi Peter Untersteiner.

Och trots tufft motstånd – det blir en repris på Bronsloppet för två år sedan.

Det kommer allt tydligare signaler om en kommande hästbrist. Och förhoppningsvis står det problemet på dagordningen när travets höjdare samlas i Malmö i helgen.

Stoeliten är en vidöppen avslutning på omgången.

Men här chansar jag med ett singelstreck. Eftersom jag blev omåttligt imponerad av Activated (V75-5) senast.

Mitt beslut underlättas av att Hevin Boko galopperade i lördags och att Miracle Tile var gynnad av ett smörlopp vid sin seger.

Hästbrist? Kanske inte än.

Men utvecklingen i galoppen visar vad en ensidig satsning på eliten leder till.

I onsdags var 53 hästar startanmälda i åtta lopp.

Efter sex strykningar återstod 47 – det vill säga sex i varje lopp.

Givetvis förödande för spelet.

Och om travet vill undvika en liknande utveckling är det dags att stötta de små hästägarna.

En rejäl ersättning varje gång en häst startar kan vara en väg att gå.

Kapten Brodde (V75-2) kan vara en blivande stjärna och han är en motiverad favorit.

Men det Parker visade i kval till Derbyt gör att jag måste ha ett streck på honom också.

Väldigt många småspelare är numera andelsägare i stora system. Som går miste om en hel del slantar när femmorna fryser inne.

I lördags? Gissningsvis var det 13, 14 kronor per femma som landade i veckans jackpot.

ATG-nissarna gnuggar händerna.

Men en sak ska dom ha klart för sig.

Det jäser i spelarleden.

Man får inte allt här i världen. Och Emoji (V75-3) fick inte det framspår jag hoppats på.

Men…

Look at the bright side – nu får jag förhoppningsvis ett tvåsiffrigt odds på den här pållen.

Emoji är tillbaka i toppform. Och i fjol slog han en kanon som Extreme två gånger.

Var det skräller?

Stodivisionen med två volter är en pålitlig leverantör av överraskningar. Mitt förstastreck hamnar på Eight Hour (V75-6).

Men ta bort någon?

Troligen inte.

Lördagen är fin. Men känns ändå bara som en transportsträcka den här gången.

Fram till Derbyt på söndag.

Underbara hästar. Och alla sex försöksvinnarna har sina förespråkare.

Min förhoppning?

Att någon i fältet kliver fram och visar sig vara bara bäst.

Och blir en Derbyvinnare av samma snitt som Maharajah och Readly Express.

Upplagt för överraskning är det också i ett lopp för fyraåringar med två volter.

Där Niford des Baux (V75-4) är favorit. Men han är inte helt stabil och från ett femte i volt blir det lätt problem.

Det blir många streck på min lapp och det första sätter jag för Versace Broline.