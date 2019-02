Det är ett underbetyg – närmast en skandal

Solvalla i fokus den här veckan. Tre tävlingsdagar med lördagens V75 Champions som höjdpunkt.

Totalt 31 lopp på huvudstadsbanan – men bara 13 av dessa lopp är fulla.

Så här ser det ut:

Tisdag nio lopp – sex saknar hästar.

Onsdag tio lopp – sju saknar hästar.

Lördag tolv lopp – fem saknar hästar.

Inte ens alla championlopp är fullt anmälda.

Det innebär att kuskar som varit med och samlat poäng hela året för att kvalificera in inte får vara med och tävla om championatet.

Det är naturligtvis ett underbetyg, ja närmast skandal, från tränarnas sida att inte anmäla till lopp med 400 000 i prissumma.

Ett sätt att göra V75 Champions mer intressant är med bättre skrivna propositioner där alla startande får chansen.

Och varför får kuskarna själva välja häst när det är kuskmatch?

Till nästa år borde man göra V75 Champions till en handikapp där datan ser till att höja intresset.

Jag är rätt säker på att såväl publik som spelare skulle gilla det. Sedan är det klart att årets vinterväder har ställt till det för många. Det är hemska väderomslag just nu om man är travtränare.

Men egentligen ser jag bara fördelar med att det ser ut som det gör:

De runt 25 anställda på Solvalla har säkert fullt upp och viktigare saker att lägga tiden på än att ringa runt och tjata på tränarna för att få dem att anmäla hästar till loppen.

Med färre hästar blir det ju dessutom mindre jobb med färre boxar att skotta och mindre folk som springer på stallbacken. Kanske är det därför man heller inte nästan alls kör några sponsorlopp längre?

I restaurangerna har Solvalla skruvat upp priserna så det fåtal stammisar som brukar betala för årsbord numera får betala närmare 3 000 per plats.

Ett genidrag för att minska båda disk och städning.

Färre hästar innebär ju också att slitaget på banan inte blir lika hårt vilket både för med sig mindre jobb och att banan blir bättre för oss som fortfarande tycker att Solvalla är bäst på plats.

Största Solvallaframgången i helgen lär komma i Frankrike.

Jag tror Timo Nurmos får revansch i Prix de France.

Jag tror inte Readly Express kan torska på söndag – den är stenklar om tävlar utan skor.

En läcker historia. I går lastade jag vår avelshingst Swan in a Million, helbror till Swan for All och med drygt 2,6 miljoner på kontot, på transporten.

Hästen går tillbaka till Nordamerika för att verka i aveln i Ohio.

Det är inte vanligt att hästarna går åt det hållet.

Men jag tror det kommer bli allt vanligare då fler yngre hästar kan följa efter.

Hästarna har ett annat värde på andra sidan atlanten.

Fast det är klart. Det är inte bra för den svenska travsporten.

Ännu en nyhet från USA. Kulltoppen Manchego fortsätter tävla.

Naturligtvis rätt då snabbloppen är katastrof numera.

Det här kan vara en häst för Elitloppet. Och visst vore det läckert att se henne på Solvalla i Jimmy Takters regi.

För den som inte förstod ironin om Solvalla ovan. Det finns naturligtvis inga fördelar med att det ser ut som det gör.

Men vad annat kan man göra än att skämta om eländet?