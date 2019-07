Det är dags att förbjuda jänkarvagnen i voltstart

Med den amerikanska vagnen, även kallad bike eller jänkarvagn, är det svårare att styra hästarna i volten.

Dessutom blir ekipagen längre och det märks extra tydligt på banor som inte är bredda. Och det blir det mindre utrymme för motståndarna.

Generellt är jag emot förbud. Tränarna har fått licens och har kunskap om vilken vagn som ska användas.

Och om det ska vara barfota eller inte.

Men många av våra banor är smala. Flera gånger har jag sett att jänkarvagnar ställer till det i voltstart.

Jag hade gärna sett ett förbud mot jänkarvagnar när det inte är bilstart.

Förra veckans trippeltrav på Axevalla var en höjdare. Förutom att det var mycket folk på plats bjöd många av loppen på härliga slutstrider.

Banor med långa upplopp är att gratulera. Tävlingarna blir roligare att titta på - och att spela till.

Onsdagens V86-tävlingar från Östersund var också roliga att följa. Axevallas upplopp är Sveriges längsta - 227 meter. Östersunds är inte lika långt, men 218 är ändå krävande.

Hagmyrens slutsträcka är blott 161 meter.

30 procent kortare än Axevallas!

Flera av våra banor behöver ansiktslyftningar och längre banor än tusen meter. Framför allt krävs längre upplopp. Det är under det avslutande halvvarvet spänningen är som störst för åskådarna.

Och med mer utslagsgivande upplopp bjuds publiken, och spelarna, på mer dramatik.

Fem av de sju vinnarna satt antingen i spets eller utvändigt ledaren 900 kvar i Hagmyren.

Reijo Liljendahl lämnade ”glada Hudik” i dur. Bear Baharah och Policy Of Truth visade toppform i sina senaste starter.

I går kom belöningen.

Bear Baharah var knappt men säkert från ledningen. Policy Of Truth var en av få hästar som vann från kön. Men han gjorde det på spänstiga ben och med tussarna kvar.

Policy Of Truth sprang in fyra miljoner kronor som treåring. Året efter blev det knappt en miljon. Fjolåret var segt och han gjorde endast tre starter. I år har han kommit tillbaka storstilat och med tanke på gårdagens insats går Policy Of Truth - och Reijo Liljendahl - en ljus framtid tillmötes.

Hans-Owe Sundberg har en förmåga att ta fram snygga travare och förädlas deras talang. Eldorado B. spårade runt om i Silverdivisionen och Charrua Forlan höll farten strålande som tvåa efter lopp utvändigt ledaren i högsta klassen.

Kaj Widell är rutinerad som få och gör sällan misstag när han har något att åka med. Favoriten i V75-avslutningen Tale Of Jacks gick till attack på den sista långsidan och vann enkelt och med gott om sparade krafter.

Fortsättning följer.

Magnus A Djuse är född 2000. Det är svårt att tro. ”Grabben” tog årets 58:e seger och visade prov på fin körhand och stor kyla bakom Lukas Rauen i nordisloppet.

Betrodde U.R. Faxe fick en tung inledning i tredjespår och gick ned i rygg på ledaren varvet kvar.

Magnus gick till attack strax före varningen och bevakande speedige U.R. Faxe under slutvarvet. Segern blev enkel och kusken var iskallt.

Undrar hur bra Magnus A Djuse är om några år?