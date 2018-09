Det är tre år sedan Pasi Aikio tog över som tränare av Travkompaniets hästar när Stefan Hultman blev sjuk. På gården Yttersta på Ekerö, inte så långt ifrån Menhammar stuteri, bedriver han sin verksamhet och har även andra hästägare, inte bara Travkompaniet. Alla är välkomna, som Pasi själv säger. Den första helgen i september kommer han aldrig att glömma då Who’s Who hade en imponerande uppvisning i Svenskt Travderby. Den fyraårige hingsten vann Travsportens Blå Band på nytt världsrekord, 1.12,0/2640a. Pasi Aikio hade gjort ett föredömligt tränarjobb och satt sin stjärna i absolut bästa författning när det verkligen gällde.

- Det var väldigt omtumlande och mycket känslor. Det var så mycket uppmärksamhet eftersom han var storfavorit och helt fantastiskt att det gick vägen. För mig är det absolut det största jag har varit med om i travlivet. Inget annat är i närheten, säger Pasi Aikio.

- Att vinna Derbyt på det sättet som hästen gjorde var helt otroligt. Örjan slutade dessutom att köra på honom drygt tvåhundra meter kvar. Det var inte slutsålt i mål och han fick bara springa in lite på säkerhet.

”Är mer skärpt hemma”

Vad blev det för firande efteråt?

- Ja, vi träffades hela stallet med ägarna och personalen och Margareta har bjudit på mat och annat så det var jättekul. Man är så mitt uppe i allt jobb ändå och man skulle nog ta och fira så här stora framgångar mer än vad man gör, så vi får ta det ordentligt någon mer gång framöver. Det har varit mycket gratulationer efteråt och jag njuter fortfarande av segern.

Hur är det med Who’s Who efter derbysegern?

- Han fick ta det lite piano veckan efter men sedan har han fått sätta fart igen. Allt verkar bara bra med honom och han känns riktigt fin. Han känns till och med ännu bättre nu än vad han gjorde inför Derbyt.

- Det märks att hästen är mer skärpt här hemma och det är mer klipp i steget. Annars springer han normalt bara och sover när vi kör snabbjobben hemma men nu känns det som att han bara studsar fram på ett bättre sätt.

”Förstod att det var en häst utöver det vanliga”

Who’s Who har vunnit nio lopp på 15 starter och sprungit in närmare fem miljoner kronor. Han började tävla för lite drygt ett år sedan och inledde karriären på bästa sätt med två raka segrar. I den tredje starten var hästen sjuk (halsinfektion) och gången efter det blev det galopp. Men därefter har det nästan gått spikrakt uppåt och han radade upp segrarna i vintras och imponerade i V75.

- Han var väldigt opolerad i början och rädd för trånga lägen. Han sprang och slog ihop lite och sökte balans men efter att vi hittat rätt balans har det flutit på.

- Han vann ju på 1.14,9 i andra starten och då förstod man att det var en häst utöver det vanliga. Men att han skulle vinna något Derby hade man inte i tankarna då. Det var först efter att han vann Klass-två-finalen i våras för Torbjörn Jansson på 1.12,3 som man kände att nu finns faktiskt chansen. Han vann det loppet med full fart över mållinjen och gott om krafter kvar, säger Pasi Aikio.

- Det är en så härlig individ och det blir mycket känslor kring honom. Som unghäst var han rätt hingstig men nu har han lugnat ner sig och är en snäll hingst.

Spikar sin häst på V75

På lördag är det dags för en ny start för Who’s Who och nu gäller det uttagningslopp till Europaderbyt. Om han kvalar in väntar ett nytt äventyr i finalen som körs på Vincennes i Paris den 12 oktober. Who’s Who blir storfavorit i V75-2 från spår fyra bakom startbilen med Örjan Kihlström i sulkyn. Pasi Aikio sticker ut hakan och spikar hästen i det officiella tipset Fem tippar V75.

- Ja, jag gör det för hästen känns som sagt riktigt fin i jobben. Formen ska inte vara sämre än i Derbyt utan minst lika bra. Då ska han också ha en bra chans att vinna. Det blir inga ändringar utan vi kör med samma balans och utrustning som tidigare.

Har en spännande häst med i Oaks

Det stundar ett spännande veckoslut för Pasi Aikio och Solvalla-tränaren har inte bara Who’s Who till start under kriteriehelgen. På söndagen har han kvalat in sin Adorable Lady till finalen i Svenskt TravOaks via en andraplats i försöket. Hon startar från spår elva i jakten på förstaprisets 1,4 miljoner kronor och det är Pasi Aikio som själv kör hästen.

- Adorable Lady (V75-4) gjorde det jättebra i försöket från ett dåligt läge. Hon hamnade långt bak och de körde så fort där framme och den som vann var riktigt bra. Min häst hade krafter kvar i mål men jag körde på säkerhet i och med att hon galopperade gången innan till slut. Därför ville jag inte chansa något.

- Det är ett otroligt fint Oaks och det finns inte en dålig häst med i loppet. Ett jättefint lopp och det blir inte lätt att runda alla från det här läget. Men jag tror att hon kommer att göra ett bra lopp och det är en tuff tjej som har styrkan och en härlig vilja som sina främsta vapen. Jag vågar inte börja ändra på något nu och vi kör med samma balans och utrustning som tidigare, säger Pasi Aikio.

Av Michael Carlsson/Kanal 75