Den tråkiga sanningen är att ingen blir en vinnare

Kapningen

Mycket har hänt den senaste veckan och SprinterMästaren och StoSprintern känns redan långt bak i backspegeln. Men Hustle Rain tog en känslosam seger för bröderna Djuse och i Stonas uppgörelse blev det Julia Sisu körde sig till seger för tränare Paul Haagort och i sulkyn satt Robin Bakker. Det blev dock omdiskuterat då ekipaget körde på Johan Untersteiners Mellby Korall tidigt i loppet. Bakker fick 48 000 kronor i böter och nio dagars avstängning. Ett i mina ögon fullt skäligt straff…

Problematiken

För den tråkiga sanningen är ju att ingen blir vinnare i en situation som den där. Kan domarna tyda att det var en medveten påkörning, absolut tycker jag man ska diska ekipaget. Men det är stora hästar i full fart och små marginaler. Det går omöjligt att leda i bevis varken att Mellby Korall får några pengar med sig oavsett eller att Julia Sisu förlorar om hon inte kommer ner i andraspår precis där och då. Och säg den ägare som fortsatt vill äga häst om man alltid riskerar att bli av med prischeckar på miljoner om kusken gör ett litet misstag i första sväng? Nej straffet är rimligt tycker jag, det man får fundera på är om det finns något sätt att kompensera den som blir påkörd och får sin dag förstörd istället.

Svaret

En annan stor snackis i helgen var körningen i V75-2 i lördags. André Eklundh hittade dödens med Farfars Dream och satt nöjd utvändigt om Winner Brodde. Johan Untersteiner tyckte det gick långsamt och försökte avancera fram till dödens. Han fick dock svar och blev hängande i tredjespår. Han var inte alls nöjd och blev utan slantar medan Farfars Dream höll bra till andrapriset. ”JU” tyckte det var ”dåligt och osportsligt”. Men att ha oskrivna regler fungerar inte när det är tävlingar vi har att göra med och självklart har Andre all rätt att svara dödens om han tycker det är rätt beslut, vilket man får säga att det visade sig att vara. Jag älskar dock att Johan visar känslor efter loppet. Han hade kanske fel i sak denna gång, men utan vinnarskallarna och känslorna så dör sporten!

Knocken

Hell Bent for Am gick i spets men åkte på stryk av utvändige Önas Prince i SprinterMästaren 2021. I två år fick han grubbla på sin revansch men när Guldsprintern avgjordes i lördags blev det äntligen dags. Ingen hade en suck varken i startrusningen eller till slut och det är ett otroligt imponerande jobb från Sabine Kagebrant med Hell Bent for Am. Önas Prince var svagare och där måste det vara stora frågetecken inför Hugo Åbergs Memorial?

Fartfesten

Det gick undan på Jarlsberg i söndags och Zeudi Amg slog rekord på norsk mark när hon kutade 1.09,3/1640a. Stallkamraten Banderas Bi ville inte vara sämre och dundrade runt i Ulf Thoresens Grand International på 1.10,4 full väg. ”Bålgetingen” Gocciadoro har verkligen knallform på stallet. Hästen blev efter loppet inbjuden till Åbys Stora Pris. Det blev också Power som störtdök till andraplatsen. Kul för Robert Bergh att en sådan topphäst som Power verkligen är på gång igen!