Den har fått bra startspår och har en fin segerchans

V75-1

Här känns det som att 2 Unoicsdue Gnafa bör ha en bra segerchans. Den har fått ett bra startspår och vann på fin tid senast. 6 Quick Lane vann V75-lopp senast och är ett tidigt motbud om man garderar loppet.

Tipsettan: 2 Unoicsdue Gnafa

Varningen: 6 Quick Lane

V75-2

Lägre klass i det här loppet men väldigt lång distans, 3140 meter. 5 Matteo har varit sämst tvåa i lopp och är min vinnare på förhand. Även 6 Newport Beach har många segrar i raden men jag kan inte den hästen så bra, därför tippar jag 5 Matteo.

Tipsettan: 5 Matteo

Varningen: 6 Newport Beach

V75-3

Här tippar jag 10 Man at Work som gör bra lopp hela tiden och det verkar som han utvecklats ytterligare de senaste starterna. Bakspår på kort distans är förstås ingen fördel men det ser ut att kunna bli lite körning där framme. 5 Only One Winner och 6 Zecchinodoro F.K.S. är två av motbuden till min tipsetta.

Tipsettan: 10 Man at Work

Varningen: 6 Zecchinodoro F.K.S.

V75-4

Det här loppet ser öppet ut på förhand. Peter Untersteiner brukar ha trimmat hästarna lite extra på hemmaplan och jag har valt ut två av hans hästar. 6 Princess Kloster tippas då hon gick bra efter galopp senast och verkar vara hans bästa chans. Ett av många motbud är 3 Power Vacation som inte startat på ett tag men har tidigare visat god kapacitet.

Tipsettan: 6 Princess Kloster

Varningen: 3 Power Vacation

V75-5

6 Hossiana Boko vann V75 lopp näst senast från ledningen och möter bara ston nu. Hon kan bli svårslagen om det blir ledningen igen. 12 Princess S.W. är en bra märr men den hästen har fått ett tråkigt läge.

Tipsettan: 6 Hossiana Boko

Varningen: 12 Princess S.W.

V75-6

3 Velvet Gio gör bra lopp hela tiden och tål göra jobbet själv, han tippas på det. 2 Very Kronos kan öppna men frågan är om kusken vågar ladda iväg honom första biten, han är ju inte helt att lita på den hästen. 6 Cyber Lane har hemmaplan nu men han var inte som bäst i senaste starten.

Tipsettan: 3 Velvet Gio

Varningen: 2 Very Kronos

V75-7

4 Ivory di Quattro är en rejäl häst som är min vinnare i bronsdivisionen. Han gick bra senast även om han inte vann den gången. Mötte då 1 Velten Versailles som har samma läge igen och den kan få ett bra lopp från innerspåret.

Tipsettan: 4 Ivory di Quattro

Varningen: 1 Velten Versailles

Kihlströms bästa spik

2 Unoicsdue Gnafa V75-1