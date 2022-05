Den fina formen ska äntligen ge utdelning

■■ Prix Fides går i väg 20.15 på fredagskvällen och är ett lopp för fyraåriga ston som tjänat maximalt 55 000 euro. Förutsättningarna är att 2700 meter ska springas på Vincennes stora bana och startmetoden är fransk voltstart.

Jag tycker mig hittat en bra vinnare som äntligen slipper springa mot en svensk kanon…

■■ Min vinnare är 9 Icone Madrik. Hon kommer med två raka andraplatser i ryggsäcken och har båda gångerna åkt dit mot Tomas Malmqvists tuffa märr Isla Jet. Nu när Icone Madrik slipper möta henne tror jag det är dags att plocka hem en seger. Hon har hittills vunnit tre av nio starter i karriären och bara missat pallplats tre gånger (en fjärdeplats och två galopper).

Hon fortsätter tävla med skor fram och barfota bak och Louis Baudouin sitter återigen upp i sulkyn.

■■ Det saknas dock inte motstånd. Allra värst emot tycker jag 14 Imperieuse Steed är. Hon startade på flitigt i fjol som treåring men har sedan haft ett uppehåll från oktober till april i år. Nu har hon fått två preparélopp i kroppen och jag tror hon är redo för en toppinsats. Man testar också att tävla henne barfota för första gången och faller det väl ut kan det bli jackpot.

Jag har respekt för tränare och kusk Romain Derieux och spelar på att det blir himmel och inte pannkaka.

■■ 13 In Between Us är en Bold Eagle-dotter som nu gjort tre starter för sin nya tränare Thibault Lamare. Efter en galopp och en oplacerad löpning blev det en seger senast och hon fick äntligen visa sin kapacitet.

Motståndet är lite tuffare nu och att man kör skor fram i stället för plaque denna gång är ett litet minus och det gör att jag tror att hon inte räcker hela vägen till seger, men en pallplats är klart inom räckhåll.

■■ En häst som blir mycket spännande att se mot detta motstånd är 1 In Love With Chenu. Pierre Pellerots talang har inlett karriären med fyra segrar och en andraplats på sex starter. Nu möter hon visserligen mer rutinerade konkurrenter men hon sprang ändå 1.12,4/2225 meter senast och det kan räcka en bra bit här också.

Skulle kunna vara en överraskning längre upp på kupongen.

■■ Till sist tar jag också med 8 Ixelle Bleue från Antoine Trihollets stall. Hästen har fyra raka pallplatser och formen kan man inte klaga på. Hon åkte dit mot In Between Us senast och visst kan det blir tufft att segra, men får Yoann Lebourgeois till styrningen känns en High Five-plats klart rimligt.