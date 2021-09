De tog sig vidare till Kriteriefinalen

Solvalla bjöd på högkaratig travsport under fredagkvällen.

Tolv finalister till Kriteriet och Oaks skulle koras.

Kriteriekvalet inleddes omedelbart med en jätteknall när förhandsfavoriterna Graham Hill och Felix Orlando fick ge vika för Robert Berghs Kavatosåfin och Hanna Olofssons Hennesi Walk.

Den största knallen stod kanske Markus B Svedbergs

Inte heller Oaks-kvalet var fritt från skrällar och favoritfall.

Jerry Riordans stjärnsto Ain't Misbehavin gjorde bort sig och försvann. I stället knep Fredrik Wallins Identity den andra finalplatsen bakom ohotade Lara Boko.

Med till final kom också Markus B Svedbergs That's So Clever för, som knep andraplatsen bakom Francesco Zet i sitt kvalheat och därmed petade undan betrodda duon Down Under och Chipper Kronos från finalplatsen.

Inte heller Joakim Elvings segervane Incase Of Fire tog sig vidare till final utan slutade sexa i sitt heat.

Glad var tränaren Jörgen Westholm sedan Björn Goop rattat Ninepoints Lasse till en överraskande seger i det avslutande kvalheatet.

– Så jävla skönt efter den här skitkvällen, säger Jörgen Westholm efter att Ninepoints Lasse skrälle sig till heatvinst och syftar på sina två tredjeplatser för kvällen.

Klara för final i Svenskt Trav-Oaks

Häst, kusk, tränare

Red Lady Express, Björn Goop, Christian Persson

Deborah S.H., Örjan Kihlström, Fredrik Persson

Lara Boko, Mika Forss, Timo Nurmos

Identity, Magnus A Djuse, Fredrik Wallin

Kashmir River, Petter Lundberg, Björn Röcklinger

Glamorous Rain, Örjan Kihlström, Daniel Redén

Rihanna W.I., Jorma Kontio, Timo Nurmos

Bright Crystal, Björn Goop, Björn Goop

Senorita Tokio, Ulf Ohlsson, Timo Nurmos

Great Skills, Per Lennartsson, Hans-Owe Sundberg

Good Vibes, Per Nordström, Per Nordström

Isabelle Cash, Carl Johan Jepson, Timo Nurmos

Finalfältet i Svenskt Trav-Kriterium

Häst, kusk, tränare

Kavatosåfin, Robert Bergh, Robert Bergh

Hennesi Walk, Hanna Olofsson, Hanna Olofsson

Donizetti, Kevin Oscarsson, Jerry Riordan

Mellby Jinx, Erik Adielsson, Svante Båth

Mister Invictus, Örjan Kihlström, Timo Nurmos

Mustang Racer, Robert Bergh, Robert Bergh

Francesco Zet, Örjan Kihlstöm, Daniel Redén

That's So Clever, Markus B Svedberg, Markus B Svedberg

Dowhatyoudodowell, Peter Ingves, Peter Rudbeck

Indy Rock, Johan Untersteiner, Johan Untersteiner

Ninepoints Lasse, Björn Goop, Jörgen Westholm

Global Cashflow, Johan Untersteiner, Peter Untersteiner