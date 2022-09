”De säger att jag ska vinna mest av alla nu”

Han är en välkänd spelprofil som medverkar i sammanhang inom både tv-magasin och tidningar. Christer ”Krukan” Eriksson skapade stora rubriker när han 2012 kammade hem den näst största V75-vinsten i historien på 56,3 miljoner kronor och berättade bjussigt om framgången.

På lördag kan en ensam vinnare lägga beslag på 100 miljoner kronor och han vill givetvis vara med i jakten på den stora priskakan.

– De säger att jag ska kunna vinna mest av alla den här gången, jag är ju bara tvåa i historien, inleder Christer ”Krukan” Eriksson intervjun med.

Har du några jackpotdrag i omgången?

– Häst nummer fyra Hail Mary i V75-3 tycker jag är lite för stor favorit. Jag tycker att stall Daniel Redén fortfarande är oerhört bra. Men jag har sagt det ända sedan i mars/april att de inte är riktigt lika bra som tidigare år. Det är något som fattas. Jag vet inte vad det beror på. Däremot tycker jag att Aurelia Express (V75-4) kan vara en rolig tänkbar spik. Det är min så kallade jackpotspik i omgången. Det är ett otroligt svårt lopp och det gäller även i avdelning sex, de två loppen är väldigt svåra. Man har inte råd att ta med alla hästar.

Kritiken: ”Det är patetiskt”

Mellan söndag kväll och lördag eftermiddag kretsar hans liv kring att komponera ihop det bästa tänkbara systemet. Han funderar på spikar och drag. Tillvaron består till stor del av att bli besviken, menar han, men å andra sidan blir vinsterna desto större när hans idéer går i lås.

Hur brukar du tänka när du lägger upp taktiken inför en jackpotomgång?

– Jag spelar likadant oavsett om det är en vanlig lördag med 20-25 miljoner eller om det är 100 miljoner. Jag spelar exakt på samma sätt, jag går på mina egna idéer och egna tankar. Jag viker mig nästintill aldrig, det ska mycket till för att jag ska lyssna på någon annan. Jag vinner inte så ofta men när jag vinner, då vinner jag mycket.

Christer ”Krukan” Eriksson har spelat på hästar ända sedan 80-90-talet och berättar att han sedan 1998 drivit debatten om bättre rustning på landets travbanor. Något som hamnat i fokus den senaste tiden är grumliga målfoton – och där är han kritisk.

– Jag har full förståelse för hästägare, alla vill ju ha mer pengar, men att rusta upp banorna, det finns ingenting som är viktigare. Det är bara patetiskt att vi inte har en laser på mållinjen som i Frankrike. Det är 2022, det ska komma upp tio sekunder efter målgång. Titta på söndagarna på High Five (Quinte) när det är galopplopp i Frankrike. Då är det 18 galopphästar och tio av dem korsar linjen samtidigt, 30 sekunder efter kommer de upp linjer där du ser (hur hästarna placerat sig i loppet).

”Finns inget viktigare”

”Krukan” forsätter sitt resonemang:

– Att komma till en travbana ibland är som att gå hundra år tillbaka i tiden. Det finns inget viktigare. Hästägare, spelare, vad vi än kallar oss får ursäkta. Jag har också varit hästägare. Att ha en modernare teknologi. För något halvår sedan var det diskussioner om de här röda pinnarna och om omstart bakom bilen, att det piper lite grann. När det blir omstart ska de tjuta över hela arenan, det ska inte vara något högtalarsystem som är byggt 1912. Nu överdriver jag naturligtvis, men ändå.

I veckan berättade ATG för SportExpressen att de uppmanar sina kunder att lämna in sina spel i tid. Inför multijackpotomgången på nyårsafton, med 83 miljoner i potten, höll nämligen inte spelbolagets hemsida för trycket och flera upplevde problem med att få sina system inlämnade.

– Vi får hoppas att det inte händer igen, säger spelprofilen och berättar att han brukar lämna in sina system i god tid.

– Jag är så kallad spelläggare på V75 Tillsammans och där brukar vi lämna in 16.10. Men på lördag lämnar vi in 15.30 har vi bestämt. Mitt privata spel däremot brukar jag lämna in redan kl 13 eller kl 14 ibland. Jag bestämmer mig och sen lämnar jag in. Sen får det bära eller brista.

