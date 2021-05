”De har försökt – men de kan aldrig stoppa mig”

Han har vunnit över 2000 travlopp och deltagit i Elitloppet fem gånger som kusk – senast 1998 som resulterade i en tredjeplats med egentränare Giant Touchdown.

Det skulle också ha blivit en sjätte gång för Atle Hamre, 61, men bara dagarna före Elitloppet 1999 greps Atle Hamre och satt tio veckor i häkte.

En händelse som fick det norska travförbundet att se rött och vad som skulle bli början till slutet på Hamres framgångsrika travkarriär.

Den 19 maj 1999, bara dagar före Elitloppet på Solvalla, greps Atle Hamre av norsk polis och anhålls dagen därpå.

Hamre misstänktes för utpressning av den tidigare kollegan och affärspartnern, skeppsredaren Thor Christensen, som haft sina hästar i träning hos Hamre.

”Jag vet inte hur han kan sova om nätterna”

Enligt domen hade Hamre utpressat Christensen på totalt 28 miljoner kronor och fått utbetalt 18,6 miljoner av dem. Utredningen pekade också ut en svensk man bosatt i Stockholm som medhjälpare till utpressningen.

– Det har varit ett rent helvete för oss i så många år. Jag är överlycklig över att polisen nu tagit tag i saken, berättade Christensens exhustru för tidningen VG.

2002 dömdes Hamre, som hela tiden bedyrat sin oskuld, till fem års fängelse och skadestånd på 19 miljoner kronor.

– Jag tar domen som en man med rak rygg, men jag är oskyldig. Jag vet inte hur Thor Christensen kan sova om nätterna efter den här domen. Hur ska jag kunna betala tillbaka 19 miljoner? Jag har inte ens 19 kronor, sade Hamre enligt nyhetsbyrån NTB.

2008 var det dags igen – norska entreprenören och hästägaren Trond Willy Wilhelmsen pressades på miljonbelopp av fem män som domstolen menade var utskickade av Atle Hamre. I samma veva beslutade sig det norska travförbundet för att på livstid dra in Atle Hamres tränar- och kusklicens eftersom han ”svärtat ner sportens rykte”.

”Tvungen att prova jänkarvagn”

I sommar är det 10 år sedan Atle Hamre släpptes ur fängelset. 2017 gjorde Hamre en lång intervju med facktidningen Travronden där han erkände delaktighet i utpressningen mot Thor Christensen, men nekade till inblandning i fallet med Trond Willy Wilhelmsen.

– Där hävdar jag min oskuld. Dessutom har personerna som pekade ut mig som huvudman tagit tillbaka det i ett senare skede, sade Hamre och ansåg att travsportens livstidsdom mot honom var för hård.

– Om en tränare åker dit för systematisk doping för femte gången, då förstår jag livstid, men jag har aldrig gjort något på en tävlingsbana inom själva travsporten, berättade han vidare för tidningen.

Så hur ser egentligen Atle Hamres relation till travsporten ut år 2021?

Livstidsdomen från det norska travförbundet innebär att han som yrkesman inte får beträda en enda travbana in något land inom den europeiska travunionen.

2015 bröt Hamre mot förbudet när han körde ett snabbjobb på Jarlsbergs travbana med brodern Frode Hamres häst Seven And Seven.

– Jag var tvungen att prova att köra i jänkarvagn, de fanns inte på min tid, motiverade Hamre till Travronden.

”Norsk travsport är död för mig”

Brodern Frode Hamre betraktas som Norges främste travtränare och bedriver en omfattande träningsverksamhet med runt 70 hästar hemma på Ullebergs gård i Larvik. I verksamheten figurerar Atle Hamre i allra högsta grad, även om han inte får befinna sig på stallbackar, banor eller vara med och förbereda hästen inför lopp – än mindre kör dem själv.

Guldklimpen i Hamres stall heter Ecurie D., är en världsstjärna och en av storfavoriterna till Elitloppssegern. Hästen var också den förste att tilldelas en rosa biljett av Solvallas sportchef Anders Malmrot.

Atle Hamre säger att hästen mår mycket bra inför Elitloppsveckan och vad som komma skall.

– Han är jättefin, otroligt spänstig och fin. Vi har fixat till det som var fel under Paralympiatravet och just nu går han hemma och äter gott, sover och tränar på med sina kompisar, berättar Hamre.

Atle Hamre berättar att Ecurie D. trivs alldeles ypperligt på Solvalla.

– Först och främst älskar han att resa. Och Solvalla är både han och vår favoritbana. Vi har alltid blivit extremt väl mottagna på Solvalla, alla människor är så snälla och för oss känns det som att komma hem, säger Hamre som fortsätter hylla Solvalla och Sverige.

– Det är det absolut bästa travlandet. Den svenska publiken gillar mig och det kommer jag alltid ha med mig när jag tittar tillbaka på mitt liv. Mina största upplevelser i travet har jag fått i Sverige, säger Atle Hamre.

För som bekant ser relationen med sporten i hemlandet Norge lite annorlunda ut.

– Norsk travsport är död för mig. Jag är ute hos min bror Frode varje dag, min motivation ligger i att fortsätta få fram och träna upp nya, fina och välmående hästar som ska prestera i Europa och Sverige. Den motivationen är extremt hög hos mig, säger Hamre.

Hur ser det norska travförbundet på att du, under avstängning, ändå hjälper din bror till vardags?

– Ingenting. De kan inte neka mig till att gå ut på morgonen och ta hand om hästarna, eller hur? De har försökt stoppa mig, men det finns ingenting de kan göra åt det. Jag hjälper min bror så mycket jag kan, säger Hamre.

Solvallas sportchef Anders Malmrot ser inte heller något problem med att Atle Hamre hjälper till hemma på gården.

– Vi på Solvalla förhåller oss till travsportens regelverk på samma sätt som övriga Nordens travbanor och förbund gör. Enligt en dom från norska travförbundet har Atle Hamre beträdandeförbud på nordiska banors stallbackar och tävlingsområden, och han har inte rätt att skaffa sig tävlingslicens. Skulle Atle Hamre av någon anledning vilja komma in på stallbacken på söndag, kommer han alltså bli nekad. Men det finns i dag inga legala hinder för Atle Hamre att till exempel träningsköra hästar hemma på gården eller hjälpa sin bror Frode i hans verksamhet på annat sätt, säger han.