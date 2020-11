Söndag eftermiddag kördes det första av fyra så kallade ”B-lopp”, Prix de Bretagne, på Vincennes i Paris. I B-loppen ger en plats bland de tre främsta en biljett till Prix d’Amerique. I Prix de Bretagne blev det en lugn inledning där de första 1200 metrarna travades på för klassen långsamma 1.14. Jean-Michel Bazire avvaktade först som tvåa i tredjespår med Valzer di Poggio.

Men sedan gjorde han slag i saken och via ett rejält speedryck kördes hästen till ledningen. Samtidigt satt Felciciano instängd i andraspår med hästar runtomkring sig. Valzer di Poggio, som kom till start med elva raka segrar, ledde fortfarande när han plötsligt galopperade kort före mål. I en dramatisk avslutning blev det en tät slutstrid med tre hästar jämnsides över mål. Feliciano kom loss sent och avslutade vasst men fick precis på mållinjen ge sig med en nos mot Diable de Vauvert som via en rejäl avslutning hann fram precis.

Segertiden blev 1.12,8 över distansen 2700 meter och tränar gör Bertrand Le Bellier. Förstapriset var 42 750 euro. Tvåa blev alltså Feliciano och trea blev Bahia Quesnot. Dessa tre är nu klara för Prix d’Amerique den 31 januari.

Inget passande lopp

Gabriele Gelormini berättade efter loppet att hästen gjorde en jättebra prestation. Det blev inget drömlopp då tempot bara var 1.14,3 mitt i loppet och han hade varit gynnad om det hade körts i ett hårdare tempo. Gelormini tyckte det var perfekt att redan nu ha kvalat in till Prix d’Amerique och nu kan tränaren göra honom klar till den 31 januari. Det är oklart vart hästen kommer att starta nästa gång.

Moni Viking, som numera tränas av Pierre Vercruysse, satt en bit ner i kön och provade i vida spår runt slutsvängen men sågs aldrig med chans för Björn Goop. Tomas Malmqvist-tränade Calle Crown galopperade i mål och diskades och hade tagit en penningplacering annars.

Ferrari B.R. slog till

I ett senare lopp på Vincennes vann Ferrari B.R. som gjorde tredje starten för sin nya tränare Jean-Michel Bazire. Den tidigare världsrekordhållaren fick en perfekt resa mestadels i andra par utvändigt av Alexandre Abrivard och kunde vänta med attacken tills upploppets början. Ferrari B.R. avgjorde till en säker seger före en våldsamt spurtande Sobel Conway som flög fram till andraplatsen men var för sent ute. Segertiden blev 1.10,9/2100a och förstapriset var 22 050 euro.