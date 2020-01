Därför startar inte stallets hästar nu

Min bästa tid är nu. Samtidigt ställer många frågan varför stallets hästar inte syns i startlistorna lika flitigt som vanligt.

Vi är inne i en lugn period och laddar för en ny säsong. Till och med lugnare än planerat då det ihärdiga regnandet och de vattensjuka träningsbanorna på västkusten tvingade mig att tänka om. Det betungande vädret gjorde det helt enkelt svårare och svårare för de hästar som var tänkt att vara i gång att hålla formen. Därför har större delen av stallet vintervila.

Just att låta hästarna vintervila i stället för att vinterträna upplever jag som en framgångsfaktor. Hästarna mår bättre och går upp i vikt. Just eftersom de får vila upplever jag en extra effekt när de börjar träna, och vi får spänstiga hästar som presterar när det är dags att tävla igen.

Folk undrar varför stallet inte startar just nu.

Men för mig som tränare är perioden januari till mars några av årets mest spännande månader. Det är där jag läser av hur hästarna kommer prestera i tävling resten av året.

■ ■ ■

Inför varje nytt år har man olika vibbar. Inför vissa år ser det väldigt bra ut i stallet. 2020 är just ett sånt år. Det känns helt enkelt som vi har ett riktigt fint material i stallet.

Bland de äldre hoppas jag att Mindyourvalue W.F. ska ta ett steg till in i eliten. Intressant att följa blir även Adrian Chip-brorsan Yes Mickey som är ett spännande nyförvärv.

Bland de yngre kullarna ser det mycket lovande ut. Och vad kriteriesegraren Power kan vet ju de flesta.

■ ■ ■

Just för dagen har stallet mest fokus på Frankrike. Vi har fem hästar där nere just nu och ytterligare fem går ned till veckan. Min förhoppning är att vi ska ta för oss rejält under februari och mars trots tuff konkurrens, så håll ögonen öppna.

Mindyourvalue W.F. har haft stolpe ut men nästa gång borde det vara dags för vinst.

Angle of Attack startar på Rivieran redan i dag. Jag tycker han är redo för en seger!

Jag slår rekord när jag kör sex lopp men ingen egentränad på V75 i helgen. Det är kuskmatch och jag måste erkänna att jag gläds åt att V75 Champions är tillbaka på Åby. Det är en dag jag har positiva minnen från då jag blivit V75-mästare tre gånger tidigare.

Men även nästa veckas hästgala tyckte jag var bättre i Göteborg och på Lokets tid. Då premierades främst de sportsliga prestationerna. På senare år har det tyvärr känts som annat styrt.

Vi måste våga stå upp för travsporten och vara stolta över oss själva och vår sport.

■ ■ ■

Lördagens V75-omgång avgörs på Åby:

V75-1: 6 Burning Man är befogad favorit. Står bra till i loppet och har form så är ett spikbud.

V75-2: Orutinerade 1 Super Sarah blir stor favorit, därför känns helgardering som bästa rådet. Tipset till 2 Catwalk Ima. Glöm inte heller 5 Mimiro och 12 Amusement.

V75-3: Ett bra lås på tre hästar. 8 Tengil Face, 1 Point Zero och 13 Bossy Alley känns helstängt.

V75-4: Ett lurigt kallblodslopp där favoriten 12 Bellfaks är ett spikalternativ. Många vid gardering, åtminstone 5 Grislefaksen G.L., 8 Stumne Fyr, 1 Demex och 15 Tripsson Ö.K.

V75-5: 7 Enzo har toppform, ett spikbud med Henriette Larsen. Den som garderar tar med 3 Gameboy Pellini, 5 Springbank, 12 Setauket, 14 Zenzero Jet och 11 Iron Creek.

V75-6: Fyra som sticker ut. Lås på 3 Vikings Preacher, 4 Thriller N.P., 7 That’s Art och 14 Smevikens Cruiser.

V75-7: Favoriten 10 Green Mamba är ett spikbud. Men lockar att ta alla när stolopp och sista avdelningen.