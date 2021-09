Därför säljer hon klassiska gården

Iata Käll, Krama Käll, Butterknife, King Cobra, Rakas, Jolly Rockel, Red Hot Dynamite och Dileva Käll är bara några av miljonhästarna som fötts upp på Gundbo i Östervåla.

Nu är gården till salu.

Ewa Fridh Ingvarsson, som bott på gården i stora delar av sitt liv, berättar att det blir för mycket att sköta om själv efter att hennes man, Bill Ingvarsson, gått bort.

– När vi pratat igenom det kom vi fram till att det blir för mycket att sköta för mig själv. Därför är gården till salu nu. Men jag kommer bo kvar till nästa sommar, säger hon.

”Jag får lite ont i magen”

Känns det jobbigt att sälja?

– Jag har bott här i 46 år. Det är blandade känslor men förnuftet säger att jag inte klarar av det. Jag är i viss mån lite förberedd också. Men jag får lite ont i magen när det kommer folk och ska titta. Det känns konstigt. Jag är också fortfarande lite skör, det är inte så längesedan Bill gick bort.

– Mycket av sorgearbetet gjordes under Bills sjukdomstid och vi levde som i ett vakuum. Men man måste ta emot det livet ger. Men vi har kunnat prata mycket under sjukdomstiden och han vet vad som kommer ske. Så det är inget han är emot utan han vet att gården ska säljas.

När SportExpressen når Ewa Fridh Ingvarsson har annonsen bara legat ute i några dagar.

Hur har intresset sett ut?

– Vi har haft en visning och vi har en till visning i veckan. Sedan har vi öppen visning på lördag. Tittar man på annonsen är nästan 4 500 som tittat på fyra dagar. Jag vet att det är en travtränare som inte har möjligheten den här veckan som kommer att titta nästa vecka också.

– Har man hästar är det bara att flytta in. Allt finns för att sätta i gång på en gång. Sedan finns det renoveringsbehov också men det kan man göra allt eftersom.

”Många miljonärer som fötts här”

Bill Ingvarsson fick gården i gåva av sin far och flyttade in på gården tillsammans med Ewa 1975.

– Gården hade stått tom sedan 1965 och Bills far köpte gården 1969, då började Bill bygga ett stall med nio boxar, kontor, duschspilta, WC och selkammare. Efter det anlade han travbanan. 1974 började han rusta boningshuset och vi kunde flytta in 1975.

– Jag var tandsköterska på den tiden och Bill var anställd av sin far att sköta hans hästar. 1980 hade Bills far avvecklat sina hästar och satte vi in en annons i Travronden att vi ville ta in konvalescenter. Efter tre veckor svarade Bosse Dahlkvist på Stall Käll. Honom har vi kvar som kund fortfarande. Vi hade också mycket samarbete med Tommy Hanné som var en vän till Bill.

Paret började allt eftersom mer och mer syssla med avel på gården – och Bill utbildade sig till seminassistent.

– Det har vi sysslat med de senaste 25 åren. Som mest hade vi 35 fölston här. Med ålderns rätt började vår dotter Wictoria och hennes man Jonas hjälpa oss med auktionshästarna och när hon fick barn tog Hans Lundell och Maria Larsson över. Så de har tagit hand om auktionshästarna.

– Det är många bra hästar som fötts upp här. Iata Käll, Krama Käll, Red Hot Dynamite, Jolly Rockel, Butterknife, King Cobra, Rakas, Dileva Käll… Vi har haft många miljonärer som fötts här.

”Lång-Lasse” har bott på gården

Gården värderas till 9,5 miljoner kronor och innehåller bland annat en 800 meter lång travbana.

Att det dessutom rör sig om klassisk mark råder det inga tvivel om.

För drygt 200 år sedan bodde den i trakterna välkände biskopen ”Lång-Lasse” på gården. En man det både skrivits böcker och gjorts filmer om. 1949 hade långfilmen ”Lång-Lasse i Delsbo” premiär på biografen Svea i Delsbo.

– Han försökte stävja det här med hembränneri. Han var en stor och kraftig man som inte blev så omtyckt. Han fick ta emot det ena och det andra men han kunde stå upp för sin sak. Han bodde här som barn, berättar Ewa.