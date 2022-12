Därför går jag inte på favoriten direkt

HETA ÄNDRINGAR

V75-1: 2 Maestro Zon har tävlat med öppet huvudlag hos Oskar J Andersson. På lördag blir det debut med norskt huvudlag.

3 Ad Astra utrustas med trekvartsstängt huvudlag. 12 Prometheus tävlar nästan alltid med skor. Eventuellt blir det brodd och det har han fungerat bra med tidigare.

V75-2: Vanlig vagn på 1 Åstas Gotthard. 4 Bokli Rapp N.O. och 5 Björlifanner var ”felvallade” senast. Den sistnämnde tävlar med aluminiumskor på lördag. Körspö är en klar fördel på 9 Valle Mattis.

V75-3: Halvstängt i stället för helstängt på 8 Aries, dessutom blir det debut i amerikansk vagn. Rycktussar igen på 9 Solöns Skrammel, som gynnas av att det är hemmaplan. Efter åtta starter i vanlig vagn blir det ”bike” på 10 Simb Trishia.

V75-4: 11 Be The One utrustas med norskt huvudlag. Det blir premiär med rycktussar på formstarka 12 Shehuntyoudown. Vanlig vagn på bland andra 15 Digital Class.

V75-5: 2 Working Class Hero gör första framträdandet i amerikansk vagn.

Helstängt huvudlag i stället för halv på 5 Interwall. 10 Ajlexes Abraxas debuterar med norskt huvudlag.

V75-6: Blinkers på 1 The Bald Eagle i hopp om att hålla upp innerspåret. Norskt huvudlag på 4 Kimi Di Quattro. 10 Merritt utrustas för första gången i Caroline Holms regi med skygglappar.

V75-7: Team Björn Goop ändrar en hel del på 4 Beethoven. Checkremmen blir kortare och han tävlar med annan balans och i vanlig vagn. 10 Powerbank låg på alldeles för mycket senast. Nu blir det norskt i stället för helstängt huvudlag

Bästa spiken

V75-7: 5 Hannibal Face.

Näst bästa spiken

V75-5: 6 Kratos Di Quattro.

Tre speldrag

V75-1: 11 Mysterious Lucifer.

V75-4: 1 Livi Princess H.M.

V75-6: 10 Merritt.

Tre överspelade

V75-2: 12 Grisle Odin G.L.

V75-5: 15 Digital Class.

V75-6: 2 Condior.

Skrälloppet

V75-3.

Lilla systemet 81 rader/40,50 kronor

V75-1: 6, 7, 11 (2, 3).

V75-2: 3, 6, 12 (8, 11).

V75-3: 3, 5, 12 (11, 6.

V75-4: 1 Live Princess H.M (5, 6).

V75-5: 6 Kratos Di Quattro (2, 4).

V75-6: 4, 10, 11 (2, 1).

V75-7: 5 Hannibal Face (1, 9).

Stora systemet 4 200 rader/2 100 kronor

V75-1: 2, 3, 6, 7, 11 (12, 1).

V75-2: 3, 6, 8, 11, 12 (5, 7).

V75-3: 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12 (1, 2)

V75-4: 1, 5, 6, 12 (15, 4).

V75-5: 6 Kratos Di Quattro (2, 4).

V75-6: 1, 2, 4, 5, 10, 11 (6, 3).

V75-7: 5 Hannibal Face (1, 9).

Chanssystemet 1 350 rader/675 kronor

V75-1: 2, 3, 6, 7, 11 (12, 1).

V75-2: 3, 6, 12 (8, 11).

V75-3: 3 Global Dancer (5, 12).

V75-4: 1 Live Princess H.M (5, 6).

V75-5: 2, 3, 4, 6, 10 (5, 7).

V75-6: 4, 10, 11 (2, 1).

V75-7: 1, 2, 4, 5, 9, 10 (3, 6).

