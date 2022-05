Daniel Wäjersten har gjort en kometkarriär som travtränare sedan plockade ut sin licens som proffs 2018. Han har nästan fördubblat siffrorna för varje år. 1,2 miljon 2018 växte till 11,6 miljoner 2021. En smått makalös utveckling

– Det har gått väldigt mycket över mina förväntningar. Bara hoppas att det inte blir något hack i skivan, säger han halvt om halvt på skoj.

Alla travtränare råkar ut för det någon gång.

I dag kör han Spickleback Face i finalen av Paralympiatravet från bricka 6.

– Han har känts fin väldigt länge. Jag hade tänkt ge honom en paus i vintras men det har rullat på. Spickelback gick fint till slut på Romme och formen är minst lika bra nu. Jag var nöjd med de fyra finslipande intervallerna jag körde i torsdags, berättar Daniel.

”Är ingen katapult från start”

Några heta segerförhoppningar har han inte.

– Hästen är ingen katapult från start. Vi får hoppas på ett bra tempo på loppet och att vi hittar ner i en skaplig position från vårt spår. Då kan det bli en hygglig slant, analyserar Wäjersten.

Han tror att 8-åringen kan hålla sig på nuvarande nivå ett tag till. Han känns fräsch.

– Jämtlands Stora Pris och Norrbottens Pris är två stora lopp på våra breddgrader som vi siktar på. Men här får ägarna vara med och bestämma, säger Daniel.

Spickelback Face reste tillsammans med Global Badman, som startar i Lyon Grand Prix, från gården i Kovland utanför Sundsvall till Åby under fredagen. Alla hästar som startar i Paralympiatravet måste vara på plats senast kl 10 under lördagen för att låsas in i ett specialbevakat stall under tävlingsdagen.

Själv satte sig Daniel i bilen efter fredagens träning och körde till Västerås för att fortsätta till Mölndal under lördagen.

– Det blir för drygt att köra hela sträckan samma dag som man ska tävla, motiverar han.

Låter klokt.

Stallet växer så det knakar

Att Paralympiafinalen går på Åby, där han som parvel sprang omkring i stallarna, påverkar honom inte speciellt.

– Nej , det kändes mer när jag var där och körde lärlings-SM för några år sedan. Även man aldrig ska stänga några dörrar lär det dröja många år om jag skulle flytta dit, menar Daniel.

Stall Wäjersten växer så det knakar. Idag har han 90 hästar på träningslistan. Flest av alla tränare i Norrland. Han har inte behövt ragga kunder. De har mer eller mindre knackat på dörren tack vare framgångarna och det goda rykte som stallet byggt upp.

– Men visst följer jag med utbudet på auktionerna även om jag inte köper in så många hästar. Tycker att jag har bra koll på blodslinjerna inom travet sedan i varje fall år 2000, anser han själv.